Al cine salteño, se suman al drama de “Extraordinario” de Julia Roberts y Owen Wilson y al éxito mundial de “La Guerra de las Galaxias: Episodio VIII”, una cinta animada para la gente menuda en sus vacaciones y una de terror para los más jóvenes y amantes de las emociones fuertes.

JEEPERS CREEPERS 3

Cuando una película pasa a formar parte de una saga, se le pone un número o un subtítulo para que la diferencien de las otras entregas. Cuando se opta por ponerle un número y ya hay dos películas anteriores, el número que sigue no quiere decir precisamente que la historia que allí se cuenta tenga continuidad con las otras películas. “Jeepers Creepers 3” es una muestra de ello.

Si usted vio “Jeepers Creepers 1 y 2”, no espere ver una continuidad histórica en esta tercera entrega porque en realidad, desde el punto de vista temporal, se ubicaría justamente entre la 1 y 2, lo que en vez de ser la Nº 3, sería la Nº 1.5.

Pero resulta que como pasaron 14 años desde la Nº 2 y 16 años de la Nº 1, ya ni me acuerdo de qué iba la historia, salvo que cada 23 años aparece un demonio con hambre y le da por merendarse personas para luego volver a desaparecer.

De todas maneras, no se inquiete amigo lector, lo mismo da porque en realidad esta película aporta poco, es más de lo mismo, todo muy predecible y difícil de explicar por un argumento que exuda generosidad con la muerte de varios parroquianos pero que insiste en faltarle el respeto a la inteligencia de la gente.

Si vio las anteriores, va a querer ver esta nueva película, se comprende. Solo un pedido, si la entiende y logra atar cabos con las anteriores, le pido que me la explique. Pese a que uno suele ser bastante generoso en sus consideraciones con algunos bodrios, aún siendo del género de terror, sigo sin encontrar algo que me ayude a defenderla y fundamentar para que vaya a verla.

SINOPSIS. “Jeepers Creepers 3” transcurre entre la primera y segunda entrega y en ella el escéptico Sargento Tubas unirá sus fuerzas junto a un grupo de fuerzas especiales que quiere destruir al Creepers de una vez y para siempre. Pero claro, el cazador puede convertirse en la presa en cualquier momento.

OLÉ. EL VIAJE

DE FERDINAND

Todo empezó con un perrito perdido lejos del hogar que buscaba desesperadamente volver a casa junto a la gente que lo ama y extraña. Esa fue la idea original de una primera película de Disney hace más de 40 años.

Hoy el animalito es un toro, llamado Ferdinand. Esta producción de Blue Sky Studios está basada en el cuento “La historia de Ferdinand” de Munro Leaf de 1936.

SINOPSIS. “Olé, el viaje de Ferdinand” cuenta la historia de un toro enorme con un gran corazón. Después de ser confundido por una bestia peligrosa, es capturado y removido de su hogar, llevado a la alta competición madrileña de las plazas de toros.

Decidido en regresar con su familia, congrega a un equipo de inadaptados para emprender la aventura máxima. “Olé, el viaje de Ferdinand”, que se desarrolla en España, prueba que no puedes juzgar a un toro por el tamaño y fortaleza de sus cuernos, sino de su espíritu.

KILMER SE SINCERA

El icónico actor californiano Val Kilmer (visto recientemente en el policial “El hombre de nieve”) está pasando por uno de sus momento más críticos, y es que quien fuera protagonistas de una de las entregas de “Batman”, ahora se encuentra en plena tarea de combatir su cáncer de garganta que lleva tiempo afectándole, dolencia que trató de ocultar hasta ahora, momento en el que se ha resignado a sincerarse sobre el terrible momento por el que está pasando.

Más de dos años son los que han pasado desde que se filtrase la preocupante información por la que Kilmer fue ingresado de urgencia tras sufrir un profundo sangrado en la garganta, principal síntoma de un tumor en la garganta, y que de no ser atendido pudo haber puesto en peligro su vida.

Recordamos que el actor y amigo de Kilmer, Michael Douglas, declaró que “las cosas no parecen ir muy bien. Mis oraciones están con él. Val Kilmer es una persona maravillosa que ahora lucha exactamente con la misma dolencia que tuve yo, y las cosas no parecen irle muy bien. Todas mis oraciones están con él. Es por eso por lo que en los últimos meses mi amigo Val no se ha prodigado ante las cámaras”.

Ahora Val Kilmer consciente de lo delicado de su situación, ha compartido unas palabras en las que se muestra más receptivo a recibir ayuda y apoyo, criticando el mundo de la fama donde todos parecen tener que mostrarse fuertes a pesar de estar pasando por malos momentos.