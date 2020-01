Barcelona ha tomado una decisión respecto al reemplazo de Luis Suárezpor su lesión de rodilla. Luego de que el entrenador Quique Setién diera el visto bueno, la directiva empezó a trabajar en la llegada de un delantero y el primero en la lista es Rodrigo Moreno del Valencia. El propio Rodrigo también ha dado el OK para empezar las negociaciones. Barcelona no hará un gran desembolso de dinero en este mercado de invierno. Según la información de Sport, los catalanes sólo realizarán ofertas de préstamo hasta final de temporada con opción de compra.

RUMBO AL MERCADO

La idea es que recién en el próximo mercado apostarán fuerte por un delantero, a la vista de lo que pueda suceder con la recuperación de Suárez. En tanto, el Barçaestaría dispuesto a poner jugadores en la negociación para que refuercen al Valencia ahora o en el verano. La operación por Rodrigo será complicada, pero hay buena predisposición de todas las partes.

POR SI FALLA EL PLAN RODRIGO

El citado medio también ha puesto otros nombres en la órbita del Barcelona en caso de que lo de Rodrigo no llegue a buen puerto. Dos jugadores que interesan sonPierre-Emerick Aubameyang y Timo Werner. Pero Arsenal y RB Leipzig no quieren deshacerse de sus respectivos delanteros ahora.