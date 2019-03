Se siguen ultimando detalles para el inicio de la temporada oficial el sábado 6 de abril

Tras llevarse a cabo el pasado miércoles la reunión semanal del Consejo de lqa Liga de Fútbol Comercial, ya quedo establecido, entre otros puntos tratados, que el lanzamiento oficial de la temporada 2019 se estará llevando a cabo en la jornada del próximo miércoles 3 de abril, a la hora 21,30 en el local ubicado en calle Agraciada 1269

Ya prácticamente esta todo fiquitasdo, en lo que hace a la planificación, y el próximo miércoles también se podrán conocer los escenarios de juego para cada uno de los partidos fijados en la primera fecha del fútbol en la Liga Comercial.

Liga del Fútbol Comercial

Partidos 1ª fecha

Más color Pinturas vs Vértigo

Minervine vs La República

VJ 24 Hs vs La Pizzería

Minimercado Apolón vs La Mecánica

Los Búhos vs La Cafetera

Villa España vs La Academia

Nuevo Uruguay vs San Miguel

Fecha libre: Bamasol-