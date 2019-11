Despegue de los partidos clasificatorios

Conversada la sesión del Consejo Superior en la Liga Salteña de Fútbol, antes de fijarse el primer turno de los partidos clasificatorios, que determinarán el avance de tres equipos a la Liguilla final. Ocurre que hubo delegados que apostaron al no inicio de la nueva secuencia, hasta tanto no se pronunciara el Tribunal Arbitral de OFI, respecto a la apelación de Ceibal. Después de no pocas argumentaciones en una dirección y otra, desde Gladiador se mocionó: dar inicio.

A su vez Ceibal, se afincó en la vereda opuesta: no despuntar. En la votación, la postura de Gladiador se impuso sin concesiones: 10 a 4. Por lo tanto a partir de mañana, arranca la clasificación, enfrentándose los equipos que se ubicaron desde el segundo al séptimo puesto, todos detrás de Universitario que se acreditó el Torneo Acumulado y la primera plaza en la Liguilla final que consagrará al Campeón Salteño de la temporada 2019.

A LA HORA DE LA ACCIÓN

Miércoles 6 de noviembre

Campo de juego: Parque Dickinson.

Hora 19.45′- Saladero vs Ceibal.

Hora 22.15′- Salto Uruguay vs Gladiador.

*********

Jueves 7 de noviembre

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi.

Hora 20- Ferro Carril vs Salto Nuevo.

***********

CON RUMBO AL DOMINGO

Si Ceibal, Salto Uruguay y Ferro Carril ganan sus partidos, avanzan directamente a la Liguilla. En caso de empate o victoria de Salto Nuevo, Gladiador y Saladero, el domingo será la segunda ocasión en que habrán de enfrentarse. En ese caso, pactada la programación.

Domingo 10 de noviembre

Campo de juego: Parque Dickinson.

Hora 15.30′- Salto Nuevo vs Ferro Carril.

Hora 18- Salto Uruguay vs Gladiador.

**********

Domingo 10 de noviembre

Campo de juego: Saladero.

Hora 16- Saladero vs Ceibal.

***********

CON LA VENTA Y LA TAQUILLA

Incremento en la venta de entradas y en la recaudación en cada caso. Un total de 1.801 boletos expendidos y por todo concepto, $ 250.950 para las arcas. De cancha en cancha.

Dickinson: 764 y $ 107.200. Parque Rufino Araújo: 114 y $ 15.850. Saladero: 93 y $ 13.550. Deportivo Artigas: 450 y $ 56.500. Nacional: 228 y $ 32.700. Parque Tomás Green: 191 y $ 25.100. El pasado miércoles en el Dickinson con Ferro Carril y Universitario, 390 entradas y $ 55.650.

CON EL FALLO PENDIENTE

Desde la gerencia, el informe. En OFI se recibió la apelación formulada de Ceibal, luego que el Tribunal Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol le concediera los puntos a Salto Nuevo. El próximo miércoles desde la Liga se devuelve el expediente a OFI con los descargos respectivos. Puede suponerse que el pronunciamiento surja el 25 de noviembre. No antes.

CON LA SUB 14 Y SUB 15

Sábado que viene, prolongación del Campeonato del Interior. En el Dickinson, hora 14 en categoría Sub 15: Salto vs Durazno. Hora 16 en Sub 14, Salto vs Artigas. En el pasado fin de semana, la Sub 14 de Salto empató 0 a 0 y la Sub 15 con el final de 1 a 1.

ELLOS, LOS EXPULSADOS

Esta nómina con destino al Tribunal de Penas: Nicolás Panelli (Ferro Carril), Fabricio Añasco (Ceibal), Henry Píriz (Saladero), Ángelo Sagradini (Deportivo Artigas), Agustín Acevedo (River Plate).