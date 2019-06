El pasado sábado se disputó la 5ª fecha del Fútbol Comercial

Tal cuál estaba fijado, en la jornada del pasado sábado a la tarde, ante un buen marco de público en cada uno de los escenarios de juego, se disputó en forma íntegra la quinta fecha (1ª rueda) del campeonato organizado por la Liga de Fútbol Comercial. Resultados importantes, posiciones “apretadas” con escaso margen de diferencia entre el actual puntero, y sus más inmediatos perseguidores, fue el saldo de la fecha pasada, donde lo más destacado estuvo por el lado de una nueva victoria (por goleada) conseguida por el equipo de Minervine ante Villa España en cifras de 7 a 0, resultado que le permitió mantener su liderazgo en tabla en forma solitaria a cinco fechas disputadas.

Resultados 5ª fecha: Primera rueda

Minervine (7) – Villa España (0).

Nuevo Uruguay (1) – Deportivo VJ (1).

La Academia (2) – La Pizzería (1).

Bamasol (1) – Vértigo (1).

Más Color Pinturas (2) – Los Búhos (1).

La Cafetera (/1) – La Mecánica (0).

La República (3) – San Miguel (0).

Fecha lbre: Minimercado Apolo.

Posiciones actuales

Minervine13, La Cafetera 12, Deportivo VJ 10, La República 10, Más Color Pinturas 9, Nuevo Uruguay 8, Bamasol 8, Vértigo 8, La Mecánica 6, La Academia 4, Los Búhos 4, Villa España 4, San Miguel 1, La Pizzería 1, Minimercado Apolo 0.

Próxima fecha. Sexta: Primera rueda

Sábado 8 de junio

Nuevo Uruguay vs Minervine.

Bamasol vs La Mecánica.

La Cafetera vs Deportivo VJ 24.

Vértigo vs Villa España.

La Academia vs La República.

Los Búhos vs La Pizzería.

San Miguel vs Minimercasdo Apolo.

Fecha libre: Más Color Pinturas.