Ante la confirmación de un caso de COVID-19 (Coronavirus) en Argentina, el Ministerio de Salud Pública informó sobre el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Estado.

A través de un comunicado oficial, confirmó que el país está preparado para la aparición de un eventual caso, que cuenta con capacidad de diagnóstico en tiempo real de 24 horas y dice textualmente así:

“Frente al caso de Coronavirus COVID-19 confirmado en la República argentina, que se suma a otros de la región, el Ministerio de Salud Pública informa que Uruguay, está preparado para un eventual caso de entrada del virus a nuestro país.

La prioridad de ésta administración, fue la convocatoria a una reunión multidisciplinaria, llevada a cabo en la mañana de hoy (por el martes 3 de marzo), en la que se revisó el plan de contingencia presentado por la anterior administración el pasado viernes 28 de febrero.

Hubo un relevamiento y apreciación del estado de situación de los grupos de trabajo frente a ésta eventualidad y la conclusión fue positiva.

El Ministerio de Salud Pública, cuenta hoy con capacidad de diagnóstico en tiempo real de 24 horas y las pautas de tratamiento clínico actualizado, acorde a los estándares mundiales recomendados por la Organización Mundial de la Salud. (OMS).

Mantendremos informada a la población por nuestros canales oficiale, de acuerdo al compromiso de transparencia asumido”.

Consultada la Dra. Cristina González sobre ésta y otras enfermedades instaladas en el departamento, (quien luego de 15 años consecutivos a cargo de la Dirección del Ministerio de Salud Pública en Salto, el pasado viernes 28 de febrero ha dejado lugar a nuevas autoridades), esto nos respondía:

“Trabajamos mucho sobre las diferentes enfermedades que ya están instaladas. Con un control exhaustivo en cuanto a los casos de Dengue, Chikungunya y Leishmaniasis.

Y ahora el Coronavirus en el mundo…

Epidemiológicamente, nosotros estamos comprometidos en cuanto a la posibilidad de tener esas enfermedades en el territorio nacional.

Todos los protocolos están elaborados, el último en hacerse fué y justamente ayer se dió a conocer, el de Coronavirus.

Queda todo elaborado para una actuación sanitaria en el caso de que haya eventos.

En Dengue hace mucho tiempo que venimos trabajando y de eso tenemos mucha más experiencia acumulada, por lo tanto se encuentran las capacidades instaladas, en caso de que sucediera un evento sanitario.

Con todos los elementos para que nuestros colaboradores, puedan actuar de inmediato con seguridad, si asi se lo necesitara.

En recursos humanos queda una excelente capacitación.

Consiguiendo una fuertísima intra y extra actividad desde la Dirección Departamental con un esfuerzo enorme, para poder articular con otras personas e instituciones, que ha hecho que en estos años, no tuviésemos eventos importantes».

Coronavirus

“No es más que un virus gripal, con una cepa diferente, de la que se ha visto.

Por lo tanto no tenemos defensa sobre ella, porque nunca se tuvo.

Lo que sí podemos decir, es la rapidéz con que se ha difundido por muchos países.

Teniendo que ver con la viabilidad de las personas, trasladándose a diferentes partes del mundo y copiando muchos contactos con otras en el trayecto, sobre todo en transportes cerrados».

¿Podemos decir que estamos ante una alerta de Coronavirus?

No.

Estamos enviando a todos los prestadores de salud, el protocolo de acción donde se definen los síntomas, conjuntamente con los consejos médicos para este virus del Coronavirus.

¿Cree usted que en caso de necesitar las medidas que se están tomando en cuanto a este virus, van a dar resultados positivos?

En primer término, nosotros no contamos con vacunas, o sea que las medidas que se están tomando, son medidas de prevención.

¿Cuáles son?

Tiene mucho que ver con la educación en la población, ya que la transmisión de una persona a otra se origina por medio de gotitas de saliva en una conversación común y corriente.

Son aquellas recomendaciones que realizamos para la gripe común. Solamente en caso de confirmarse, tendría esa persona que tener aislamiento.

Por eso el cuidado exhaustivo en:

* Lavado de manos

*Utilización del alcohol gel

* Estornudar sobre el pliegue del codo

* Evitar aglomeraciones en espacios cerrados.

Lo mismos cuidados que guardamos para cuando se presenta una gripe y en caso de poblaciones vulnerables en personas mayores, o patologías pre existentes.

¿Estamos preparados en cuanto a herramientas?

Estamos preparados, en cuanto contamos con un personal sanitario que se capacita.

Contamos además con los elementos en el país, como para llevar adelante los tratamientos necesarios. Siempre depende de la dispersión que se genere.

Pero es una enfermedad respiratoria como cualquier otra.

¿Cómo es posible entonces, que contemos con tantas pérdidas humanas en el mundo?

No más que con la gripe.

Y en cuanto la cantidad de fallecidos, hay mucha más muertes por gripe.

Si miramos la cantidad de muertes, por cantidad de población, como es el caso de China, han fallecido muy pocos.

¿No lo ve tan importante al Coronavirus como parece?

Es importante. Porque cuenta con una fuerte dispersión.

Pero lo que cabe aclarar, es que no debemos cundir en pánico. Algunas farmacias, han vendido tres veces más en tapabocas de lo que venden normalmente.

Y si eso pasa, cunde el pánico y es terrible para una sociedad que se encuentra sin casos.

Por eso es preferible tomar las medidas necesarias. Si comparamos contar con ochenta mil casos de Dengue, eso sí es importante.

Situación de Dengue

«Actualmente podemos ver a Paraguay, superado por una epidemia de Dengue con ochenta mil casos.

Es un problema que lo vamos a tener seguramente, ya que Uruguay es un lugar de paso en fronteras y se viene semana de turismo.

Para nosotros es más peligroso ahora el Dengue en Paraguay, que pensar en un Coronavirus».

¿Qué es lo más difícil de controlar hoy en nuestro país?

El Dengue ha avanzado en Paraguay y seguramente nos vamos a ver afectados. Bajar las poblaciones del Aedes Aegiptis, depende de muchos factores.

No solo del cuidado de personas, también la parte climática, que es lo que seguramente está favoreciendo a Paraguay.

Situación de Leishmaniasis

«Es una enfermedad que intentamos por todos los medios combatir y en forma diaria.

Continuamos de manera estricta el protocolo sanitario y también el protocolo en humanos.

En cuanto a la parte canina, lo realiza Zoonosis con nuestra ayuda, ya que contamos con el procesador de sangre, los test, entre otros elementos que aportamos.

Encargándonos del control del vector, la elaboración de trampas y el sembrado».

¿En qué parte de la ciudad se realizan controles?

En toda la ciudad, con un trabajo amplio.

Si bien nosotros trabajamos por áreas (barrios), también se ha vuelto a los lugares donde han existido casos de pacientes, con el fin de realizar un estudio de prevalencia.

¿Cómo es la educación por parte del M.S.P?

Instrumentamos una educación importante a aquellos propietarios de canes, intentando persuadir la idea de que a éstos no se los puede trasladar de un territorio a otro.

¿Puede existir un fuerte control para que no se “escape de las manos” la Leishmaniasis?

Creo firmemente que esas enfermedades vinieron para quedarse.

Debemos mantener un arduo trabajo como lo hemos realizado hasta ahora, diario y permanente.

El Ministerio de Salud Pública, cuenta con una dotación de funcionarios que salen a diferentes lugares de la ciudad todos los días del año, realizando un control exhaustivo.

¿Cual es más resistente de las dos últimas enfermedades mencionadas?

Al Dengue lo tenemos ahí en la puerta y es una situación complicada.

Irreversible.

Y en la Leishmaniasis se podrá continuar trabajando en el territorio, intentando por todos los medios, ser exhaustivos con el control.

¿Cómo disfruta su retirada del cargo?

Estos quince años, han sido ampliamente de trabajo muy duro y me siento una privilegiada de haber participado.

Es un largo trayecto y con cuarenta años de trabajo en la salud, por ende me siento muy orgullosa y contenta de lo conseguido hasta hoy. Trabajando en lo que me gusta y para lo que me he preparado.

Me jubilo muy pronto y voy a disfrutar con la familia.

Aunque estaré a la orden para trabajar honorariamente cuando me necesite la población uruguaya y poder transmitir mis lecciones aprendidas.

