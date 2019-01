Identificación de vacunos

Autoridades del Ministerio de Ganadería informaron este martes que ejecutan una medida de contingencia para distribuir 1.440 caravanas de registro e identificación animal a productores, dada la demora registrada debido a conflictos sindicales en el Correo Uruguayo, encargado de esa tarea.

La recepción de solicitudes la centraliza la cartera y la entrega de los dispositivos se realiza en sus oficinas de los 19 departamentos.

En los últimos días hubo dificultades en la distribución de caravanas para la trazabilidad del ganado vacuno ante el conflicto sindical registrado en el Correo Uruguayo, contratado para ese fin, explicó Benech en rueda de prensa, acompañado del director general del ministerio, Horacio Servetti, y los directores Eduardo Barre, de Servicios Ganaderos, María Nela González, del Sistema Nacional de Información Ganadera, y Rodolfo Camarosano, de la Unidad de Asuntos Internacionales.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca añadió que se hizo un sondeo sobre la cantidad de pedidos pendientes de caravanas desde el 7 de diciembre y se identificaron unos 1.440 casos, algunos de los cuales estaban en logística y otros ya distribuidos en sucursales.

En ese contexto, la cartera estableció un plan de contingencia para que los productores puedan cumplir con la ley que los obliga a tener registrados e identificados todo su rebaño.

Por su parte, González informó que el 9 de este mes se emitió un comunicado en el que se informó que el ministerio es el que recibe los pedidos y realizará las entregas a aquellos productores que solicitaron las caravanas.

En el caso de Montevideo se realiza en la sede central de la cartera y para el resto del país se entregarán en las 42 oficinas existente en los 18 departamentos restantes.

Paralelamente, se están realizando comunicaciones con cada uno de los productores que solicitaron caravanas para informar cuándo estarán disponibles y a qué oficina tienen que ir a levantar las caravanas. Asimismo, aclaró que en este momento del año no es mayor la demanda de caravanas que en otros meses.

Otra medida tomada por las autoridades fue adelantar el cronograma de entrega de las caravanas compradas en el exterior, porque las casi 1,6 millones que están en la planta de El Correo Uruguayo, pese a que “son del ministerio y de todos los uruguayos”, no las podemos sacar por las medidas sindicales”. González aclaró que el proveedor “se portó muy bien y no modificó los montos y el nuevo pedido está llegando en estos días”.

La directora Sistema Nacional de Información Ganadera informó, además, que esta semana se se entregaron caravanas en Trinidad, Libertad, San José y en los próximos días se hará lo propio en Colonia del Sacramento, Carmelo, Mercedes y Cardona.

En el caso del norte y el este del país, la entrega la realizará una mensajería en las oficinas del Ministerio de Ganadería.