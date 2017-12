Lima, 2 dic (EFE).- El ministerio peruano de Salud realizó 1.890 tamizajes de detección de VIH y 45 personas dieron positivo a la prueba, dando inicio a su tratamiento, durante una feria informativa realizada por el Día Mundial de Lucha contra el Sida, según se informó hoy.

La feria se realizó el viernes en la Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, y congregó a más de 10.000 personas interesadas en conocer sobre las medidas de prevención para evitar el contagio del virus del Sida.

«Esta prueba es muy sencilla y rápida, prácticamente en 20 minutos las personas pueden saber sus resultados y, de ser el caso, iniciar un tratamiento que le permitirá tener una calidad de vida tal cual una persona que no está infectada con el virus», explicó Patricia Segura, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención, Control de VIH-Sida del ministerio peruano.

«Tener VIH hoy en día no es sinónimo de muerte, si se sigue el tratamiento», agregó Segura en una nota de prensa del ministerio.

De acuerdo a las estadísticas acumuladas desde 1983 por el Ministerio de Salud de Perú, el 97 % de los casos de VIH en el país han sido adquiridos por vía sexual, el 2 % por trasmisión de madre a hijo y el 1 % por vía sanguínea, como en alguna transfusión de sangre donde no se guardaron los protocolos adecuados.

Según el representante para la zona andina de la ONG AIDS Healthcare Foundation (AHF), José Luis Sebastián, la mayoría de los peruanos infectados con el virus son varones de entre 20 y 45 años, comúnmente homosexuales o transexuales.

La incidencia del VIH en transexuales es del 20 % y en homosexuales del 10 %, mientras que entre las trabajadoras sexuales y el resto de la población general es de menos del 1 %.

