En el marco del convenio interinstitucional de electrificación rural entre UTE y la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (CTM) firmado este viernes 2, por el cual CTM destinará 235.000 dólares para obras de electrificación rural en este departamento, el ministro de Ganadería Agricultura y Pesca Ing. Agr. Enzo Benech manifestó que este tipo de actividades son para él una satisfacción y remarcó que el que no vivió (no tener energía eléctrica), no lo entiende. Benech dijo sentirse orgulloso de poder compartir logros que se hicieron en conj unto y en pocos años, “si miramos son pocos años, el convenio es del 2012, y hemos logrado en estos siete años, que se trabaje interinstitucionalmente, Salto Grande, OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto),MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca; Minister io de Industria, Energía y Minería, Mides, MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), Instituto de Colonización, MEVIR, Antel y UTE”, agregó que los que viven en forma aislada saben las dificultades de trabajar juntos, “imagínense en el Estado y sin embargo lo logramos”, resaltó.

El Ministro dijo que estamos en año electoral y quiso separar los temas, dijo que política es tener lineamientos políticos a largo plazo y ser capaz de mirar lejos, por lo cual cuestionó por qué la luz no llegó antes a estos lugares pese a que hubo épocas de mejor bonanza que ahora desde el punto de vista económico, y explicó que se logró porque se trabajó en conjunto.

Benech dijo que no es casualidad que la luz esté llegando recién ahora a estos lugares que son productores chicos, que están lejos y que no es rentable porque se pierde plata, de manera que a su juicio, eso son políticas con mayúscula, son políticas de estado e independientemente del gobierno que venga – ya que estamos en un país democrático- “ojalá el que venga sea capaz de completar este trabajo si nosotros no llegamos”.

LOS PRODUCTORES CELEBRAN

Olimar Arrieta, ex presidente e integrante de la Sociedad Rural de Guav iyú de Arapey, recordó que cuando se inició este trabajo en el año 2012 le tocó acompañar a la Mesa de Desarrollo Rural de Basalto Superficial cuando se hizo un relevamiento y se visitó a cada uno de los productores desde la ruta 4 hasta la zona de Mataperros y de las zonas comprendidas a ambos lados de ese camino, en ese momento se hablaba de la electrificación y la demora para el inicio de las obras, pero hoy tanto para la institución como también a nivel personal es una satisfacción que ésto se esté dando más allá de que la primera columna se colocaría en el mes de marzo en la zona donde él se encuentra; hoy ya es un hecho.

Dijo que la institución, en lo personal y los vecinos beneficiados hoy celebran el avance.

Resaltó que sin ninguna duda hay una serie de cosas que sólo quienes no tienen luz eléctrica saben, pero hay gente que ignora esa realidad. A propósito de lo cual mencionó la conservación de alimentos y varias herramientas que necesitan energía eléctrica para poder utilizarse y beneficiarán significativamente al productor rural pequeño.

Destacó que a través de las Mesas de Desarrollo, las instituciones y la buena interpretación de otras instituciones, se van logrando paso a paso soluciones para la comunidad rural.