Superior al 2,2 % pronosticada por el Fondo.

Buenos Aires, 23 abr (EFE).- El ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, ratificó hoy que el Gobierno de Mauricio Macri espera un crecimiento superior a la tasa del 2,2 % pronosticada recientemente por el Fondo Monetario Internacional, en una entrevista publicada hoy. Desde Washington, donde cerró ayer su participación en la reunión anual de primavera que realizan conjuntamente el FMI y el Banco Mundial (BM), el funcionario se mostró optimista respecto a la evolución de la economía y predijo que 2017 será un año de mejora del salario real y de la inflación.

Además, tras un 2016 aún en recesión (-1,5 % según los datos del Gobierno argentino), Dujovne abogó por apostar por un crecimiento sostenido en lugar de por una tendencia explosiva a «tasas chinas».

»Yo me conformaría si la Argentina puede crecer durante los próximos 20 años a un ritmo del 3 ó 4 por ciento, pero creciendo siempre. Eso sería una novedad para Argentina. Crecer de manera persistente, sin crisis, es lo que realmente convierte a un país en desarrollado», explicó al diario La Nación. Aunque el ministro no especificó una cifra concreta, ratificó que esperan una tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2017 superior a la vaticinada por el FMI (2,2 %) esta semana en la actualización del informe «Perspectivas Económicas Mundiales».

No obstante, en los presupuestos oficiales para 2017 -presentados en septiembre pasado cuando la cartera aún estaba en manos de Alfonso Prat-Gay-, sí figura una cifra concreta de crecimiento previsto por el Ejecutivo, del 3,5 %.

»Lo importante es ser consistentes, tomar las políticas y medidas adecuadas. Eso es lo que mira el sector privado, los analistas», consideró. Además de participar en la asamblea del FMI y el BM, durante su estancia en Estados Unidos, Dujovne mantuvo distintos encuentros como el que le reunió con el vice primer ministro de Singapur, Tharman Shanmugaratnam; el ministro de Hacienda del Reino Unido, Philip Hammond, y la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani. Dujovne también conversó con autoridades de Americas Society and Council of the Americas y con ejecutivos de la banca privada e inversores de todo el mundo.

La reunión anual de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial congrega, cada año, a los ministros de Economía y Finanzas y titulares de Bancos Centrales de todo el mundo, así como autoridades de organismos internacionales y ejecutivos del sector privado.