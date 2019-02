Los días de competencia serán jueves y sábado, se confirmó tras la última reunión del Consejo Superior en la L.S.B, el 14 de marzo arrancan las formativas

Sin dudas otra muy buena noticia, tras lo que habían sido las reuniones preliminares, y la a samblea realizada días atrás, el pasado lunes se volvió a reunir el Consejo Superior de la Liga Salteña de Básquetbol, y definió el fixture de competencia, tanto para las categorías formativas, como así también para primera división.

En lo que hace a las divisiones menores de nuestro básquetbol, la competencia oficial, tal cual estaba tratado, y se venía organizando, estarán iniciando el día jueves 14 de marzo, con la disputa de la primera fecha, de la primera rueda del campeonato “Salteño” en todas las categorías, siéndolos días fijados para la competencia los jueves, y sábado respectivamente.

También otro de los puntos decididos, y confirmados en la última reunión del Consejo, marca que en para el campeonato en categoría mayores (1ª división), que tal cual informábamos recién iniciará en el mes de octubre 2019, y se extenderá hasta febrero de 2020, el fixture será el mismo de formativas, o sea que los partidos que abren la competencia en las divisiones menores, serán los mismos que inicien la temporada del “Salteño” en primera división.

Los partidos para la 1a fecha

Categorías formativas

NACIONAL vs FERRO CARRIL

SALTO URUGUAY vs UNIVERSITARIO

CÍRCULO SPORTIVO vs ATLÉTICO JUVENTUS

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso