Nuestra opinión, que sea lo mejor para Salto, arranca el camino a la Final

Llegó el día, en la jornada de hoy domingo será el debut de las selecciones de Salto, tanto Capital como Liga Agraria en las dos categorías de competencia Sub 17 y Absoluta, donde el fixture de competencia marca que ya en la primera fecha se enfrenten entre sí. Ahora llega el momento de demostrar, no estamos descubriendo nada, esto pasó, pasa, y seguirá pasando, no es de ahora, y cuando se dice que antes cada vez que jugaba Salto el estadio estaba repleto, no es tan así, somos un pueblo futbolero “exitista”, sí a la selección le va bien el público acompaña y apoya, sí le va mal, allí el panorama cambia. Por eso decimos que la convocatoria debe surgir desde la cancha, y ya desde el primer partido, después como decimos siempre, esto es fútbol, se puede ganar o perder, el tema es que el equipo contagie desde su lugar (dentro de la cancha), esto es desde dentro, hacia afuera, parea que de esa forma, y partido a partido, el número de aficionados se vaya incrementando. En definitiva es lo que pensamos, y viene siendo ésta nuestra forma de trabajar, en este caso puntual hablamos de lo será la participación de nuestras selecciones de Salto en Juveniles y Absoluta. Primero tenemos claro que sí le va bien a Salto, nos va bien a todos, siempre queremos que nuestro representativo llegue lo más alto posible, como por ejemplo a jugar una Final y ganarla, ese es el deseo, y sería lo ideal, de allí a conseguirlo hay un largo trecho, que no será fácil ni sencillo, el que tendrán que desandar ambos grupos seleccionados, en forma conjunta planteles, Cuerpo Técnico, y el entorno todo, llámese dirigentes de la L.S.F, colaboradores y demás, esto es así, y no le busquemos más vueltas. Hay que tener en claro cada uno de los roles, a partir de allí se sabe que en este caso esto es fútbol, un partido se gana o se pierde por detalles, el resultado es un accidente del deporte y la competencia, pero también se sabe que aquel que mejor juega, y mejor hace las cosas, siempre tendrá mejor chance y posibilidad de lograr los objetivos.

Desde nuestro lugar si Salto juega bien lo destacaremos, y diremos que Salto jugó bien, pero sí por el contrario nuestras selecciones no tienen un buen desempeño en tal o cual partido…también lo diremos, que también quede claro.

En varias ocasione hemos escuchado decir a integrante de la dirigencia de la L.S.F, o en su defecto a integrantes de diferentes Cuerpos Técnicos, inclusive jugadores (que no vamos a nombrar lógicamente)… ”Ustedes los periodistas nos dan para atrás…”, no una, varias veces nos han manifestado eso, en clara alocución a que muchas veces un cometario, y/o una opinión negativa ante un resultado y una producción fuese el detonante y la razón, para que el apoyo del público cada vez sea menor, y la convocatoria menos cada año.

Aquí la cosa es clara, y volvemos a reiterar algo que manifestamos líneas más arriba, esto también es una cuestión de roles, el jugador tiene que dedicarse a jugar, el Cuerpo Técnico a orientar y buscar lo mejor en cada partido ante el rival de turno, y el dirigente a tratar de que todo este organizado y coordinado en tiempo y forma, para que dentro de las posibilidades, los grupos seleccionados trabajen con las mínimas condiciones necesarias, porque de esa manera luego se les podrá exigir un rendimiento. Después nosotros vamos a informar, ese es nuestro trabajo, nuestra función. La gente, el aficionado (el público), sí el equipo anda bien, y consigue resultados… seguramente también brindará su apoyo, esto fue, es, y seguirá siendo así. El comunicador, cronista, y/o periodista no dirige, no convoca los jugadores, ni decide una estrategia de juego (al menos nosotros), aunque también sabemos de alguno que se “mete” donde no debe, y tratan de ejercer algún tipo de presión para que tal o cual jugador sea convocado por tal o cual entrenador, lamentablemente ha pasado, y nos consta.

Desde nuestro lugar el deseo es que Salto en cada selección que participe llegue a los más alto, porque si le va bien a Salto nos va bien a todos, porque hay mucha gente que tiene la chance de hacer una “extra” al momento de iniciar es competencia de Copa Nacional OFI. Por eso decimos y opinamos, queremos lo mejor para nuestras selecciones, eso seguro, pero al momento de informar, también tendremos la certeza, o al menos lo intentaremos, de ser lo más objetivos y justos, a la hora del destaque, o la crítica. Si Salto jugó bien, jugó bien (pese a un resultado o un trámite), y si Salto jugó mal también lo vamos a informar como corresponde, en nuestro caso nos gusta hablar y destacar a los que están, porque para algunos siempre los que no están son los mejores, no es ese nuestro estilo, y tampoco nuestra forma de trabajar, para que quede claro nada más.

Después en la cancha será el momento de ir evaluando según transcurra el campeonato. Hoy inicia el campeonato para Salto, el camino a la Final será difícil y complicado (como siempre) porque ya no existen rivales “fáciles” ni “ganables”, el fútbol se ha emparejado, y hoy día es muy aventurado y apresurado señalar a un favorito, mucho más en este tipo de campeonato y competencia. Habrá que ver, llegó el momento de demostrar, después el tiempo dirá, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA