Montevideo, 14 sep (EFE).- Montevideo inaugurará hoy la exposición fotográfica «El sueño sudamericano», del artista chileno Cristian Ochoa, quien a través del caso de inmigrantes colombianos en la ciudad chilena de Antofagasta ilustra el problema de la migración «sur-sur».

Así lo explicó a Efe el director del Centro de Fotografía de la capital uruguaya, Daniel Sosa, quien, además, resaltó la importancia de este tema por su crecimiento en los últimos años. «Es un ejemplo de la migración que ya tiene tiempo, sur-sur, digamos, está pasando en más países, antes no pasaba, o hace tiempo que no pasaba de la forma que está sucediendo ahora», declaró.

En sus fotografías, el artista chileno busca un «acercamiento directo» a los desplazados colombianos con el objetivo de mostrar «la visión de ellos y todo lo que viven» a través de retratos de su día a día. Ochoa destaca la «sensibilidad» de esta muestra, aunque admite que es «difícil» de describir su estilo, conformando un tipo de obra que no abunda en el país austral.

«La idea es acercar el tema a los ciudadanos uruguayos y sudamericanos (…) en Uruguay todavía no hay trabajos de este tipo», manifestó.

Esta muestra, que permanecerá expuesta hasta el 22 de octubre en el parque Rodó de Montevideo, llega en el marco de las duodécimas «Jornadas de Fotografía Latinoamericana» que tienen como tema las «confluencias y derivaciones entre 1878 y 2018» producidas en el continente. Cristian Ochoa es un fotógrafo con especial interés en la obra documental centrado en temas medioambientales y sociales, tales como «migración, identidad o género». Su trabajo está fuertemente ligado a lo comunitario y a la intervención en el espacio público. EFE