Montevideo, 12 may (EFE).- La convención Montevideo Comics celebra este fin de semana sus 17 años con una edición en la que destaca la presencia de diversos invitados internacionales, quienes darán conferencias y talleres a los participantes.

Algunos de ellos son los españoles Miguel Ángel Martín, creador de historietas extremas como Brian the brain, y Sebastiá Cabot, que era una de las “cuentas pendientes” del festival, según explica el programa de este.

Además, están presentes el frances Jul, el suizo Thomas Ott y los argentinos Andrea Jen, Muriel Bellini, Majox, Power Paola y Martín Eschoyez, entre otros.

Marcelo Sánchez, uno de los directores del Montevideo Comics, dijo a Efe que su espectativa es que la edición 17 del evento “sea una fiesta” y que quienes concurran vayan a divertirse.

“La gente que viene es curiosa y es gente con nada de vergüenza. Es gente que viene a participar, esto no es una feria a la cual vas a ver que es lo que hay, acá venís a participar”, subrayó.

De acuerdo con eso, el director explicó que al haber muchas actividades en paralelo, “la única manera de hacer las cosas bien” es tener el programa y “armar un cronograma” para poder ser parte de las actividades que cada uno elija. Dentro de las actividades, que se llevan a cabo en el Auditorio Nacional Adela Reta, el Auditorio Nelly Goitiño y el Centro Cultural de España (CCE), hay talleres para niños y adultos -amateurs y profesionales-, además de proyección de películas, charlas, juegos y concursos. El cierre del evento, que será este domingo a las 21.35 hora local (00.35 del lunes GMT), tendrá un concurso de disfraces de Cosplay. Quienes quieran asistir a esta XVII edición del Montevideo Cómics deberán comprar entradas que van desde los 290 pesos uruguayos (unos ocho dólares) para el concurso de Cosplay, hasta los 420 pesos uruguayos (unos 11,70 dólares) para quienes quieran obtener un pase diario.

Los menores de hasta nueve años, en tanto, podrán ingresarán gratis a la convención. EFE