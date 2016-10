Montevideo, 22 oct (EFE).- Bajo el lema «caminando por la vida» y con prendas de color rosa, cientos de personas se congregaron en la capital de Uruguay para manifestarse en contra del cáncer de mama, en un encuentro donde la alegría, el baile y las risas fueron protagonistas.

«Elegimos transitar esta senda de una manera diferente: luchar desde la confianza, la alegría de vivir y la compañía», señaló la cofundadora del movimiento «Mama Mía», Patricia Gandaria.

Dicha asociación, fundada por tres pacientes de cáncer de mama, es la responsable de organizar, año tras año, la marcha que reúne a cientos de personas en la capital uruguaya. En este sentido, Gandaria explicó que el encuentro, que se realiza en octubre (mes en el que se conmemora este tipo de cáncer), es también una muestra de reconocimiento para «las compañeras que no están», así como para sus familiares y amigos.

«Nos hace mucha ilusión saber que hoy, en diferente lugares del mundo, estamos caminando juntos aunque sea a la distancia», agregó.

Según las más recientes cifras disponibles de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Uruguay es el país con mayor incidencia de cáncer en Latinoamérica, puesto que de cada 100.000 personas, 251 tienen cáncer.

Además, es el país de Latinoamérica con mayor mortalidad con 144,8 muertes por la enfermedad por cada 100.000 habitantes.

Respecto al cáncer de mama, en Uruguay mueren 22,7 personas por cada 100.000 habitantes.

En este sentido, Gandaria afirmó que «las estadísticas son desalentadores» y que, personalmente, no es «muy amiga» de ellas.

«Cuando a uno le dan la noticia y de pronto le dicen: tienes un 5 % de posibilidades de sobrevivir y un 95 % de posibilidades de no hacerlo… Uno quiere estar en ese 5 % y esa es la actitud que nosotras promovemos», explicó la cofundadora de «Mama Mía».

Asimismo, señaló que desde su organización apuestan a la prevención, al autoexamen, a la consulta y a la atención de factores de riesgo.