La Paz, 16 oct (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que el crecimiento económico de su país sufre una merma anual de 2,7 % por la pérdida de su litoral ante tropas chilenas en 1879 y por no poder explotar los recursos naturales que se hallaban en ese territorio y que en la actualidad son aprovechados por Chile.

En un acto de entrega de obras en la región de Cochabamba (centro), Morales mencionó ese porcentaje basándose en diversos estudios realizados en los últimos años por expertos bolivianos y extranjeros sobre las pérdidas que deja al país andino el haber perdido su territorio costero.

»Si sumamos (las cifras) por lo que nos roban nuestros recursos naturales del exterritorio boliviano hasta ahora y porque no tenemos salida al mar, Bolivia pierde anualmente 2,7 % de crecimiento económico», sostuvo el gobernante.

Según Morales, solo un 1 % de pérdida de crecimiento del producto interior bruto (PIB) equivale a 500 millones de dólares, por lo que aseguró que la «deuda» de Chile con Bolivia desde 1879 es enorme.

»Tal vez hay que pensar y ver cómo Chile puede resarcir ese daño económico. Hay un daño económico porque se roban nuestros recursos naturales y no tenemos salida al mar», insistió.

El viernes, Morales habló de una posible nueva demanda contra Chile por los daños económicos que deja a Bolivia la pérdida de su territorio costero, aunque hoy negó esa opción.

»No estoy pensando en una demanda, ojalá mediante el diálogo podamos resolver ese tema, pero tienen harta deuda (con Bolivia)», manifestó.

Bolivia perdió ante Chile 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en la guerra del Pacífico.

Ambas naciones están enfrentadas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la demanda marítima boliviana y por una controversia acerca de la naturaleza de las aguas de la zona del Silala (suroeste), que el país andino considera manantiales propios y sobre las que Chile dice que forman un río al que tiene derecho.

El Gobierno boliviano también ha asegurado varias veces que el desarrollo económico de Chile se debe a la explotación de cobre en minas situadas en el territorio que Bolivia perdió en la guerra.

Morales mencionó hoy que solamente por la pérdida del cobre, su país pierde anualmente un 1,5 % de crecimiento.

Insistió en que si Bolivia tuviera un acceso directo al mar, su economía mejoraría enormemente e incluso realizaría inversiones en otros países.

Ratificó que su país acudió a la CIJ en busca de justicia para resolver la centenaria reclamación de Bolivia para que Chile le restituya el acceso al mar.