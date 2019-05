En Paysandú

Los días martes 28 y miércoles 29 de mayo, criadores de la raza Merino Australiano llevarán adelante una nueva gira anual, recorriendo en esta oportunidad cuatro establecimientos ubicados en el departamento de Paysandú.

Juan Carlos Tafernaberry, presidente de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU), informó a EL PUEBLO que el día martes se estará visitando por la mañana establecimiento Bonanza de la familia Benia Zabala, ubicado a 115 kilómetros de la ciudad de Paysandú, sobre ruta 26. Allí se observará una majada general, es un establecimiento que forma parte del Consorcio Regional de Innovación de Lana Ultrafina (CRILU) y a su vez está participando del proyecto FPTA (Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria).

En horas del mediodía establecimiento Los Manantiales estará recibiendo a la gira.

En este caso Tafernaberry resaltó que se trata de un establecimiento con historia en el Merino, allí el Dr. Juan Pérez Jones hará la presentación del establecimiento que también forma parte del CRILU, en esta oportunidad los presentes observarán animales de cabaña, planteles y majada general.

Ese día los participantes harán noche en Tacuarembó. El día miércoles se trasladarán por ruta 26 entrando camino a Tambores, camino Vista Alegre rumbo al Queguay donde se va a visitar establecimiento Petra de Fernando Dutra, que, también es integrante del CRILU donde se mostrarán animales de cabaña, planteles y majada general.

Por la tarde se visitará establecimiento El Sauce de Cecilia Blanco e Hijos que queda lindero al anterior. En este caso se verá un sistema de producción de capones Merino, con muy buenos datos y muy lindo de ver, dijo el presidente de la SCAMAU.

La idea es ver diferentes opciones dentro de la producción Merino y dentro de lo que son las lanas finas, indicó Tafernaberry, quien invitó a participar de la actividad que “es abierta a todos los socios y criadores de Merino y por qué no a colegas de otras razas”.

Agregó que de este tipo de actividades, “siempre algo nos llevamos”, de manera que “cada uno luego sabrá en su sistema de producción y en su establecimiento ponerlo en práctica o no”.

BUEN MOMENTO DE LA RAZA

Por otra parte recordó que el año pasado no se realizó la gira anual por haberse realizado en el mes de abril el Congreso Mundial de la raza en nuestro país; en ese momento la raza ya estaba pasando un momento más que particular, con muy buenos precios de lana y hoy si bien hay altibajos, hay una estabilidad, el mercado apunta a eso y no hay dudas que las lanas finas han tenido en estos años un empuje más que interesante, recalcó.

Por mayor información, el celular de contacto de la SCMAU (Ing. Agr. Mercedes Severi) es el 092 432 225.