Un arrebato en que la víctima resultó lesionada se produjo ayer al mediodía en las inmediaciones del “bagashopping”.

Efectivamente alrededor de las 12,30 horas, una motonetista que circulaba por la avenida Gobernador de Viana, en las inmediaciones de Acuña de Figueroa, fue tironeada y derribada del vehículo por parte de otro motonetista.

Según se señaló a EL PUEBLO, en el lugar un motonetista – no se especificó si viajaba solo – se aparejó a la víctima que llevaba una pequeña mochila marrón colgada en la espalda, comenzando a tironearla hasta derribar a su víctima.

El delincuente, en una moto roja fugó en dirección oeste, hacia el cercano barrio Víctor Lima. Conducía una moto roja, vestía una remera blanca y llevaba también un casco rojo.

Al lugar concurrió una unidad de emergencia médica a efectos de verificar las lesiones sufridas por la motonetista, las que no revestirían gravedad. No se informó si el delincuente pudo ser detenido.