Próximo a las 20 horas, anoche, un delincuente armado ingresó al supermercado San José, situado en Varela y Forteza y se dirigió directamente a una de las cajeras que a esa hora se desempeñaba en el lugar, apropiándose de una suma de dinero que fue superior a los 20 mil pesos.

LLEGARON EN MOTO

Entrevistado uno de los principales del comercio relató que aproximadamente a la hora mencionada se hizo presente un joven motonetista con un casco oscuro, probablemente azul o negro. En principio no exhibió arma de fuego alguna, motivo por el cual uno de los comerciantes presente en el lugar intentó resistirse, momento en que el delincuente sacó a relucir un arma de fuego con el que amenazó al comerciante.

Luego de consumar el atraco el delincuente se retiró del lugar, subiéndose a una moto que lo esperaba afuera del local. La Policía se manejaba anoche con las imágenes registradas en las cámaras de seguridad del local y tenía la descripción de la vestimenta de los delincuentes que en principio habrían escapado hacia las inmediaciones de barrio Ceibal.

Fuentes policiales no descartaban que incluso hubiera participado del hecho una segunda moto que también habría oficiado de “campana” en el exterior del local, mientras su compinche concretaba el atraco.

Al cierre de la presente edición no se conocían otros detalles del hecho..