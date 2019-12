Los gritos de auxilio la salvaron

En la tarde de ayer, a la hora 18:00, efectivos policiales fueron derivados hasta calle Vilardebó al 1700, por una tentativa de rapiña a un transeúnte. En el lugar, se entrevistó a la victima, una mujer mayor de edad, quien manifestó que, se encontraba en el domicilio en mención realizando cobros, cuando se le aproximó una moto con dos ocupantes, cuando, uno de ellos descendió del birrodado y, mediante amenazas, exhibiendo un arma de fuego, le intentó hurtar su cartera; ante la resistencia de ésta, la cual comenzó a solicitar ayuda, se dieron rápidamente a la fuga, no logrando su cometido.

Agregó que, no hubo detonación y no resultó lesionada por lo sucedido. Trabaja personal de la Dirección de Investigaciones.