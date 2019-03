La Unión Moto Club Salto comunica las fechas del Regional Litoral 2019, la temporada comenzará el 6 y 7 de abril en pista “La Palma” de Salto. Aún restan fechas por confirmar pero el calendario sería el siguiente:

6 y 7 de abril Salto

4 y 5 de mayo Bella Unión (Confirmar)

1 y 2 de junio A confirmar organizador particular.

6 y 7 de julio A confirmar organizador particular.

3 y 4 de agosto A confirmar organizador particular.

7 y 8 de setiembre Salto

5 y 6 de octubre Bella Unión

9 y 10 de noviembre Salto OTRAS PRUEBAS

ORGANIZADAS POR UCMS Este año la Unión Moto Club Salto estará organizado otros espectáculos en la máxima pista salteña, para ello tiene en la agenda dos pruebas marcadas. Una de ellas será la tercera fecha del Nacional de Enduro los días 4 y 5 de mayo, la otra será la cuarta fecha del Nacional de velocidad en tierra los días 15 y 16 de junio.