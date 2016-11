Dos motociclistas sufrieron diversas lesiones en sendos siniestros carreteros ocurridos ese lunes 21. Uno de ellos fue en Ruta 30 y el otro en Ruta 3. En uno de los casos el motociclista había ingerido bebidas alcohólicas.

LESIONADO EN RUTA 30

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 59 de Ruta 30. Una persona del sexo masculino, mayor de edad, conducía una motocicleta por la mencionada ruta, perdiendo el dominio del birrodado, cayéndose al pavimento, resultando lesionado. Fue asistido en primera instancia en la policlínica de Tomás Gomensoro donde se le diagnosticó: «Politraumatizado», siendo posteriormente derivado al nosocomio de Artigas. Se le realizó test de espirometría con resultado positivo. Fue enterada la Sra. Juez Letrado de 1º Instancia de 1º Turno; dispuso que fueran aplicadas las medidas administrativas correspondientes, que se entere a la Sra. Juez de Paz, que la motocicleta sea entregada bajo recibo a su propietario y la elevación de los antecedentes.

LESIONADO EN RUTA 3

En este caso el motociclista se trata de una persona del sexo masculino, mayor de edad, quien resultó lesionado tras perder el dominio de la motocicleta que conducía y caer desde el Puente existente próximo al Arroyo Lenguazo, en Ruta 3. Fue trasladado y asistido en el nosocomio de Bella Unión donde se le diagnosticó: «Politraumatizado sin traumatismo encéfalo craneano, sin pérdida de conocimiento, luxo fractura, hematoma en pectoral mayor de hemitórax izquierdo». Fue trasladado a la ciudad de Salto para valoración por cirujano. Policía Científica realizó relevamiento. Fue enterada la Justicia Competente.

SINIESTROS EN CRUCE CON SEMÁFOROS

Es realmente de no creer. Bella Unión tiene solo dos intersecciones con semáforos. Uno de ellos se trata de Avenida Artigas y José Enrique Rodó y el otro es en Avenida Artigas y Saúl Facio. Cuesta digerir que existiendo solo esos dos cruces, los siniestros ocurran como si en esas esquinas nada hubiera. En uno de esos cruces se registró un siniestro que le costó la vida a un joven motociclista y en el otro cruce el choque dejó personas con diversas lesiones pero sin revestir gravedad. Un alto porcentaje de conductores lisa y llanamente no respeta los semáforos. Pareciera que anduvieran a contrareloj y a punto de llegar tarde a la reunión. Pese a ello el «destino» es benevolente y hace que no tengamos más siniestros en esos dos cruces. Si ocurrieran, estaría dentro de lo normal para el tránsito desordenado de la ciudad. Conductores de motos, bicicletas, automóviles y camionetas que circulan a contra flecha, en muchos casos, aunque la luz del semáforo lo impide, como no viene nadie «se largan» a cruzar, en esa especie de viveza criolla que a nada conduce. Por un lado hay quienes piden más semáforos y por otro hay quienes no respetan los dos cruces que poseen estos reguladores del tránsito.

A PRISIÓN POR

HURTAR BICICLETAS

La Policía de Bella Unión aclaró el hurto de dos bicicletas, procesando la Justicia a los autores. Los birrodados habían sido sustraídos en horas de la noche en ausencia de los moradores de una finca ubicada en calle Lavalleja. Dos jóvenes, de 19 años de edad fueron derivados a la sede policial, recuperándose una de las bicicletas. Culminada la instancia judicial, el Sr. Juez Letrado decretó el procesamiento con prisión de J.D.B.N. y J.H.C.G., ambos poseedores de antecedentes judiciales, imputándoles la comisión de «Un delito de Hurto en reiteración real con un delito de receptación» y «Un delito de Receptación agravado» respectivamente.