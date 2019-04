Además de una serie de robos

Tres personas que iban en una moto por la avenida Reyles chocaron contra un montón de escombros que estaban en el lugar y terminaron con diversas lesiones. Uno de ellos con traumatismos graves. El caso generó la intervención de la justicia.

El pasado domingo, próximo a la hora 6:30, personal policial concurrió hasta Avenida Carlos Reyles y calle Varela, en la zona del barrio Malvasio, por un siniestro de tránsito.

Al llegar al lugar se encontraron con varias Unidades de la Emergencia Móvil de la UCMS y de EMI, siendo esta última la que trasladó hasta la urgencia del Hospital Regional Salto, al conductor de una motocicleta marca Yumbo, modelo GS, el que no pudo ser averiguado por prescripción médica, resultando con diagnostico primario: “politraumatizado grave”.

Así mismo, las dos mujeres acompañantes que circulaban en el vehículo, fueron atendidas por el médico de la Unidad de Emergencia Móvil de la UCMS, quien expidió como diagnóstico primario a una de ellas: “politraumatizada leve, fractura de miembro superior izquierdo (puño)”, y a la otra “politraumatizada”, siendo ambas trasladadas a la urgencia del nosocomio local.

De acuerdo a los indicios emergentes, se pudo inferir que el conductor del birrodado, circulaba por Avenida Carlos Reyles al norte, llevando como acompañante a dos mujeres y por causas que se desconocen, impactó contra unos escombros ubicados cortando la corriente este, enseguida de un puente existente en el lugar.

Se hizo presente personal de la Policía Científica, quien realizó el relevamiento fotográfico. Puesto el hecho en conocimiento de la Justicia competente, se dispuso: “Forense a los lesionados, pericias mecánicas a la moto, que se lo mantenga enterado de la evolución del conductor y de mejorar se le labre acta». Intervino Brigada Departamental de Transito.

5 MESES DE PRISIÓN POR DOS HURTOS Y UNA TENTATIVA

Días atrás, próximo a las 14:00 horas, personal policial fue derivado a un comercio ubicado en calle Uruguay a la altura del 900, donde se encontraba un masculino mayor de edad demorado por personal de seguridad del local, constatándose que el mismo llevaba entre sus ropas once acondicionadores marca Pantene. Puesto el hecho en conocimiento de la Fiscalía Letrada de Segundo Turno, se dispuso: “actas a testigos, recoger registro fílmico y que el detenido permanezca en calidad de tal”. Se ampliará.

Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Octavo Turno, se dispuso: “condenar a: un masculino de iniciales R.J.S. de 37 años de edad, como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa, en reiteración real, a la pena de cinco (5) meses de prisión de cumplimiento efectivo con descuento de la preventiva sufrida”.

LE ROBARON EL CELULAR AL SERENO

Un masculino mayor de edad manifestó que, se desempeña como sereno en un local ubicado en calle Atahualpa y Diego Lamas, y que al subir a la segunda planta dejó cargando el celular marca Samsung J2, de color negro, cargando, y al regresar, el mismo no se encontraba más. Investiga Unidad de Investigaciones.

HURTARON UN TV Y DOS COMPUTADORAS

Se denunció por parte de una femenina mayor de edad que, se ausentó de su domicilio ubicado en calle Andes al 1700, y al regresar, observó que el ventanal del frente estaba abierto, la puerta del fondo forzada y la falta de 1 LCD de 32 pulgadas, una Lapto marca Toshiba, y una Noteebok marca MSI. Investiga Unidad de Investigaciones.

HURTO DE VEHÍCULOS

Un masculino mayor de edad manifestó que, en el día de ayer, a las 3:00 de la mañana, constató el hurto de una motocicleta marca Vital, modelo 110 c.c., matrícula HKL-837, la cual se encontraba estacionada en Avenida Manuel Oribe entre Avenida Arenal Grande y calle Juana de Ibarbourou, en la zona del barrio Martínez Méndez.

También, fue denunciado por un masculino mayor de edad que, en el día de ayer, a las 14:00 horas, dejó estacionada la motocicleta marca Vital, de color negra, matrícula HIA-4684, en Artigas próximo a calle Sarandí, y a la hora 17:30, al ir a ocupar el birrodado, se percató que el mismo le había sido hurtado.

Por otra parte, una femenina mayor de edad denunció que, a las 17:20 horas de ayer, estacionó su moto marca Motomel, modelo 110 c.c., de color negra, matrícula HIA-1867, en la vereda del domicilio ubicado en calle Entre Ríos al 1700, en la zona del barrio Ceibal, y al ir a ocuparla, se percató que el mismo le había sido hurtado.

HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO

En la pasada jornada, a las 13:30 horas, un masculino mayor de edad, dejó estaciono el automóvil marca Geely, de color gris, en calle Andes entre calles Dra. Matilde Albisu y Presbítero Agustín Aschieri, en la zona del barrio Los Olivos, y próximo a la hora 14:00, al ir a ocupar el mismo, notó la falta de un portafolio de color negro, un celular marca Nokia, una pinza, cubierto varios, una linterna marca Every Ready, documentos personales, un par de lentes bifocales recetados y la suma de $ 2.000, agregando que, las puertas del vehículo se encontraban sin traba de seguridad.