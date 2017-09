La Avenida se encontraba en reparación y había solamente una senda habilitada para circular en doble sentido

En el día de ayer, a la hora 10:40, se tuvo conocimiento por parte de personal policial que, en Avenida Manuel Oribe y Oficial 2do, ocurrió un siniestro de tránsito, protagonizado por una camioneta Mitsubishi y una motocicleta Winner. En el lugar, los vehículos se encontraban en posición final: la camioneta por Avenida Manuel Oribe, corriente sur, con dirección al oeste, próximo a la intersección con Oficial 2do; la moto por la misma Avenida, corriente sur, con dirección al noroeste, recostada sobre su lateral derecho. La Emergencia Móvil trasladó al motonetista hacia un centro asistencial, donde fue diagnosticado en forma primaria: “politraumatizado, fractura de pierna izquierda”.

´Averiguado el conductor de la camioneta, manifestó que, circulaba por Avenida Manuel Oribe con dirección al oeste, por la corriente sur, con las balizas encendidas, ya que la corriente norte estaba en reparación y la corriente sur estaba habilitada para circular en doble sentido, cuando llegar al cruce con calle Oficial 2do, fue colisionado de forma violenta por un motonetista, quien circulaba a alta velocidad por Avenida Manuel Oribe en sentido contrario, deteniendo la marcha y prestándole asistencia.

La camioneta, a simple vista reportó los siguientes daños: hundimiento de guardabarros delantero izquierdo; rotura de foco izquierdo y señalero; al parecer, el tren delantero del lado izquierdo roto y la rueda torcida.

En el centro asistencial fue averiguado el conductor del birrodado, quien manifestó que, circulaba a una marcha normal por Avenida Manuel Oribe con dirección al este, por la corriente sur, y al llegar a la intersección con calle Oficial 2do, vio una camioneta que circulaba contra flecha, no percatándose que había una corriente sola habilitada, no pudiendo evitar colisionar en la parte del foco delantero izquierdo de la misma, cayendo al pavimento, siendo asistido en el lugar por el conductor.

La motocicleta, a simple vista, resultó con los siguientes daños: rotura de plástico delantero, foco delantero, rueda delantera torcida, asiento desprendido.

El diagnóstico médico emitido fue: “Politraumatizado leve, traumatismo de encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento, hematoma en cuero cabelludo (parietal izquierdo), erosiones de miembro inferior izquierdo. Pasa a domicilio”.

Realizadas las correspondientes pruebas de espirometría, las mismas arrojaron resultados negativos.

Enterado el Juez Penal de 2do. Turno, dispuso: “Forense para lesionado. Órbita policial”. Intervino Brigada de Tránsito.

COLISIÓN ENTRE BIRRODADOS DEJÓ

A SUS CONDUCTORES POLITRAUMATIZADOS

A la hora 14:10 de ayer,en la esquina de calle Uruguay y Elías Pascale, ocurrió un siniestro de tránsito protagonizado por dos birrodados.

Averiguado el conductor de la moto Vital, manifestó que, circulaba por calle Uruguay con dirección al oeste, y al llegar al cruce con calle Pascale, observó la circulación y al no ver a ningún vehículo acercarse, prosiguió la marcha, cuando, al momento de cruzar, se le atravesó a su circulación una motocicleta que transitaba por ésta última con dirección al sur, y debido a la proximidad, no pudo evitar colisionar, cayendo al pavimento, resultando lesionado. Asistido por la Emergencia Móvil, el médico tratante le diagnosticó: “Politraumatizado leve. Alta en el lugar”.

El birrodado, a simple vista reportó con los siguientes daños: rotura de rueda delantera, rotura de foco delantero, desprendimiento de asiento.

En el centro asistencial fue averiguado el conductor de la moto Baccio, quien manifestó que, circulaba por calle Elias Pascale con dirección al sur, cuando al llegar a calle Uruguay, sabiendo que tenía la preferencia, continuó la marcha, y de forma imprevista, fue colisionado por otro motonetista que circulaba por ésta última al oeste, cayendo ambos al pavimento, resultando lesionado. Dicho vehículo, a simple vista, reportó la torcedura del manillar.

El diagnóstico médico fue: “traumatismo cerrado de tórax, erosiones varias”.

Realizadas las pruebas de espirometría, las mismas arrojaron resultados negativos. Intervino Brigada de Tránsito.