Chocó contra un cantero de la Avenida Manuel Oribe; no se localizó el casco protector

MENOR ACCIDENTADO RESULTÓ CON

TRAUMATISMO GRAVE DE CRÁNEO

Un menor de edad, al parecer, circulaba por Avenida Manuel Oribe con dirección al oeste, corriente norte, piloteando la motocicleta matrícula HKX 869, y al llegar a calle Defensa, por causa que se desconocen, chocó contra el cantero central, cayendo al pavimento, no localizándose el casco protector. Fue asistido en el lugar por una unidad de emergencia móvil, quien realizó su traslado a un centro asistencial, quedando internado en CTI, con diagnóstico médico: “ politraumatizado grave, traumatismo grave de cráneo”.

APEDREO A Y DAÑO A VEHICULO

EN LA PIEDRA ALTA

Una pareja mayor de edad denunció que, se encontraban en Costanera Sur en la zona de la Piedra Alta, sentados en su camioneta, cuando de forma imprevista, desde los árboles existentes en el lugar, comenzaron a apedrearlos, no logrando observar de cuántas personas se trataba. El vehículo sufrió rotura de vidrio, y a posteriori, fueron asistidos por un médico de guardia; la femenina no sufrió lesiones, mientras que al hombre se le diagnosticó: “Herida cortopunzante en frontal izquierda y excoriación en la nariz”. Intervino Seccional 3ra.

AGREDIÓ FISICAMENTE

A SU MUJER E HIJO ENFERMO

Una mujer denunció que, al llegar a su domicilio próximo a la hora 19:00, su pareja le recriminó que tenía que llegar más temprano, agrediéndola físicamente, como también a su hijo.

También, manifestó la denunciante que, al intentar darle de comer al menor, y la medicación que se encontraba tomando al estar enfermo, el hombre no lo permitió, por lo que se dirigió a la casa de su madre, denunciando posteriormente el hecho.

Solicitó el reintegro de su hijo, la prohibición de acercamiento y prestación de garantías para el retiro de sus pertenencias. Puestos los hechos en conocimiento de la Juez de Familia de Turno, dispuso: “Entrega del niño a su madre, que el masculino se retire del domicilio por esta noche hasta primera hora de la mañana, que haya resolución con los interrogatorios, volver a enterar”. Intervino U.E.V.D.G.

DENUNCIÓ A SU PAREJA POR

ALCOHÓLICO Y AGRESIVO

En la noche del miércoles, la denunciante mantuvo una discusión con su pareja, quien siempre fue alcohólico y agresivo verbalmente, siendo insultada con el más bajo vocabulario, por lo cual, cansada de ésta situación, solicitó el retiro del mismo del hogar, para que no pase a mayores. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.