Una persona que se desplazaba en moto terminó con diversas heridas luego de haber chocado contra un automóvil que estaba estacionado. El hecho ocurrió en Gautrón y Maciel, cerca del barrio Caballero, donde según la Policía el conductor de la moto no llevaba casco y estaba alcoholizado.

GRAVE

Fue en el cruce de las calles Gautrón y Maciel donde se registró el siniestro de tránsito. En el lugar se encontraba una moto y un auto que estaba en la banquina oeste de Gautrón frente a la portera de una chacra, allí se localizó una botella de plástico con vino próximo a la moto.

Al ser averiguado el conductor del birrodado, expresó no recordar nada de lo sucedido, al parecer circulaba en la moto Baccio, 110cc., matrícula HIS 996 por Gautrón al norte, donde luego de pasar Maciel chocó con un auto que estaba estacionado en la banquina oeste, resultando con Traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Según afirma la Policía, el motonetista iba “sin casco y alcoholizado, sufriendo traumatismo cervical”. Por otra parte, el otro conductor expresó que a las nueve de la noche había dejado estacionado contra la banquina oeste, de Gautrón, el auto Renault 12, matrícula HAG238, con dirección al sur, donde en determinado momento escuchó un golpe y al ir hacia el mismo constató que había sido colisionado por un motonetista.

Al lugar concurrió Brigada de Tránsito y el personal de Policía Científica. Consultado el Sr. Juez de 4to. Turno dispuso una serie de medidas, entre ellas el análisis al lesionado por el médico forense, pericias mecánicas a la moto y la entrega de la misma.