Siendo las 20:00 horas del domingo, personal policial fue derivado hasta Avenida Paraguay y Zorrilla, donde ocurrió un siniestro de tránsito; en el lugar, no se localizaron indicios del accidente, pero, por averiguaciones practicadas con vecinos, se pudo saber que una femenina habría sido asistida en el lugar por una Emergencia Móvil de la UCMS.

La lesionada fue trasladada al Hospital Regional Salto, donde, atendida por el médico de guardia, se le diagnosticó: “politraumatizada leve pasa a domicilio”.

Averiguada la misma, manifestó que circulaba por calle Zorrilla al norte, conduciendo la motocicleta matrícula HIS 895, y al llegar a la esquina de Avenida Paraguay, se le atravesó un can, no pudiendo evitar la colisión, cayendo al pavimento. Intervino Brigada de Tránsito.