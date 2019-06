Al mal tiempo, mountain bike, ayer domingo 16 de junio se corrió la prueba de denominada Bianchi Race Norte. La carrera estuvo enmarcada dentro del Campeonato Fronteron de MTB, fue la tercera fecha del mismo, contando con unos 215 bikers en total.

El ganador de la clasificación general Caballeros tras los 60 kilómetros fue el salteño Agustín Moreira con 1 hora 44 minutos 43 segundos. El segundo lugar fue para Pablo Ferreira, el tercero Bruno Silveira, el cuarto José Miraglia y el quinto completando el podio el salteño Agustín Chollet.

En tanto que en la clasificación general Damas, la ganadora fue María Locher. Vale señalar que las categorías Promocionales y Junior corrieron el circuito de 30 kilómetros.

LOS PODIOS POR CATEGORÍAS

Open Elite

1 Agustín Moreira, 2 José Miraglia, 3 Carlos Romeros, 4 Brian Wilkins, 5 Rodrigo Moreira.

Sub 23

1 Bruno Silveira, 2 Agustín Chollet, 3 Evandro Padilha, 4 Guillermo Espíndola.

Master A

1 Pablo Ferreira, 2 Fabián Suárez, 3 Mauricio Texeira, 4 Nicolás Hermin, 5 Fabricio Pimentel.

Master B

1 Javier Pérez, 2 Esteban Álvarez, 3 Alejandro Correa, 4 Washington Lorenzo, 5 Luis Refatti.

Master C

1 Waldemar Domínguez, 2 Luis Malarini, 3 Roosevelt Varale, 4 Miguel Gularte, 5 Darío Fernández.

Master D

1 Ives Xavier, 2 Yony Pinasco, 3 Octavio Silva, 4 Sergio Méndez, 5 Germán Gaudín.

Menores

1 Juan Versari, 2 Bruno Arismendi, 3 Agustín Álvarez.

Promocional Damas

1 Nancy Rigoni, 2 María Lemos, 3 Yanina Burna, 4 Lucía Sicilia, 5 Lorena Luzuriaga.

Damas Elite

1 María Locher, 2 Solange Buser.

Damas A

1 Syomara Fachín, 2 Pamela Tapía, 3 Alejandra Ruíz Díaz, 4 Mary Rodríguez.

Damas B

1 Teresita Ferreira, 2 Patricia Paiz, 3 Marcela Valdez, 4 Marcela Murillo, 5 Alejandra Segui.

Promocionales Caballeros

1 José Lescano, 2 César Mujica, 3 Jonathan Hernández, 4 Juan Benítez, 5 Richard Bordenave.

Junior

1 Gabriel Do Carmo, 2 Juan Toresani, 3 Marcos Silva, 4 Bruno Figueroa, 5 Emerson Samudio.

Cadetes

1 Joaquín Pérez, 2 Carlos Damasco, 3 Juan Pedrozo, 4 Rodolfo Fagúndez, 5 Robert Carballo.