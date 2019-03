Profundizamos nuestro compromiso, ahondamos nuestro lazo y ahora no nos para nadie.

El pasado martes 19 estuvimos en el lanzamiento de la fórmula de La Alternativa, donde proclamamos a Pablo Mieres y a Selva Andreoli junto a José Pablo Franzini Batlle y a todos los integrantes de este nu evo espacio político. Con el Movimiento Naranja, el grupo que encabeza en Salto, Gonzalo Leal, afianzamos nuestra propuesta y generamos un trabajo sólido y de compromiso real con la sociedad.

Seguimos trabajando en nuestro local de Artigas 1020, escuchando a todos los se acercan a hacernos sus planteamientos e inquietudes.

No prometemos lo que no vamos a cumplir, sino que nos comprometemos a trabajar con todos para lograr mejores resultados y propuestas abiertas a los cambios que la sociedad necesita. Junto a Pablo Mieres, Selva Andreoli, Franzini Batlle y Gonzalo Leal junto a quienes nos acompañan seguiremos trabajando para que Salto sea el mejor lugar para vivir. Te esperamos.

Movimiento Naranja, Avanza País, La Alternativa