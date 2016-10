En la última semana hubo tres días de remates con una oferta que se ubicó en 33.917 fardos y una demanda del 92.9%. El mercado tuvo una ganancia en dólares australianos de 3 centavos, y permanece por encima de su valor a igual fecha de la zafra pasada. La fluctuación de la moneda genera movimientos en el indicador en dólares americanos, que finaliza la semana ubicado en US$ 993, por encima del valor de cierre de la semana anterior.

EXPORTACIONES

AUSTRALIA:

(PERIODO JULIO 2016)

El 90% de las exportaciones son de lana sucia, el 3% lavada y el 7% carbonizada.

En la nueva zafra que se inició el pasado mes de julio, China continúa liderando el destino de las exportaciones de Australia con un 69.9% mientras que India permanece en segundo lugar con un 8.4%, Italia pasa a ocupar el tercer lugar con 5.2% y República Checa en cuarto lugar con un 4.5%, siguiéndole Korea y Taiwán con un 4.9% y 1.2%.

El país que tuvo el mayor incremento en las exportaciones es República Checa mientras que China lidera el ranking de los países con bajas en las compras.

Las actividades continúan la próxima semana con 39.197 fardos estimados.

EVOLUCIÓN DE

PRECIOS EN AUSTRALIA

En comparación con los valores de la semana pasada, en dólares americanos, las lanas tuvieron subas en su mayoría entre un rango de 0.2% (lanas de 20 micras) y 1.4% (lanas de 32 micras). Las lanas que disminuyeron sus precios fueron las de 22, 23 y 26 micras (en 0.6%, 0.6% y 0.7% respectivamente).

MERCADO LOCAL

El mercado interno permanece con movimientos en lanas finas y superfinas pero con menor concreción en lanas más gruesas. Los valores de las primeras se mantienen relativamente estables y en lanas más gruesas, estables, pero por debajo de los precios registrados en zafra anterior.

Hubo concreción de negocios de lanas superfinas (en el eje de 18 micras) con valores que se ubican en US$ 7.40 y US$ 7.30, lotes con muy buen rendimiento al lavado, grifa verde, adquiridos por industrias topistas.

Los precios se ubican desde US$ 5.60 para lotes sin acondicionar, hasta US$ 6.20 / 6.30 lotes grifa verde en el eje de 21.5 micras. Los lotes grifa celeste se ubican en los US$ 6.10 / 6.15 y se han concretado varios lotes . A medida que disminuye micronaje los precios se van incrementando alcanzando valores de hasta US$ 6.80 (19 micras) y US$ 6.45 (20 micras), lotes grifa verde.

En lanas Ideal se concretó negocio de grifa celeste a US$ 5.00 más US$ 0.80 subproductos de 24.3 micras y negocio cruza de 23.5 micras a US$ 5.20 grifa celeste también.

Respecto a los lotes de lanas medias, se continúan concretando los sin acondicionar en el entorno de US$ 3.00 y US$ 3.15 / 3.20 para lotes grifa celeste. En grifa verde permanece más trancado el mercado, porque los precios no conforman aún a los productores, pero se han concretado algunos negocios de poco volumen a US$ 3.40 más US$ 0.60 subproductos.

Informe: SUL