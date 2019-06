El rescate esta madrugada de uno de los tres obreros bolivianos atrapados en la mina San José, en la norteña región de Antofagasta, fue celebrado con mesura en Chile y Bolivia por la muerte y desaparición de los otros dos trabajadores, mientras las tareas de búsqueda continúan bajo tierra.

Leonardo Condori, de 57 años, fue rescatado a las 6.00 hora local (10.00 GMT) y trasladado a un hospital cercano tras permanecer atrapado 37 horas en la mina, cercana a la ciudad de Tocopilla.

Mientras los médicos apuntaron a que el estado de salud del operario es estable, los rescatistas procedieron a sacar de la mina el cadáver del trabajador fallecido, sin todavía tener datos sobre su identidad.

Al mismo tiempo, autoridades, ingenieros y mineros se afanan en encontrar al tercero de ellos, en los túneles de la mina, de quien no se tiene constancia de su estado. Los operarios habían entrado en la mina tres horas antes de que ocurriera un derrumbe en la tarde-noche del pasado jueves para efectuar trabajos de reparación de ductos de ventilación, explicaron a la prensa desde Carabineros. Sin embargo, hasta la media noche del jueves (0 0.04 GMT del viernes) los servicios de rescate no pudieron contactar con ellos y desde entonces la única comunicación había sido a través de golpes desde uno y otro lado del derrumbe, hasta conseguir retirar parte de este en la madrugada del sábado y establecer contacto.

Para ello, las tareas de remoción del bloqueo pasaron por varias fases. En primer término se trató de desbloquear el túnel con explosiones controladas que no surtieron efecto, por lo que se cambió la estrategia y se procedió de forma manual con la ayuda de pequeñas retroexcavadoras.

Sin embargo, el éxito llegó con la estrategia de escurrimiento natural de agua desde la zona inferior a donde se encontraban los operarios provocando la caída de materiales y dando con dos de ellos.

Ese fue el momento en el que contactaron por primera vez con ellos para proceder a rescatar a Condori, quien fue trasladado por los servicios médicos al hospital Marcos Macuada, en Tocopilla, donde permanece en observación médica debido a haber pasado 37 horas sin alimentos, agua y en oscuridad.

La operación de rescate continúa de forma ininterrumpida desde la media noche del jueves, y en ella están participando autoridades del Ministerio de Minería, con el titular de la cartera, Baldo Prokurica, a la cabeza.

Asimismo, las tareas en el interior y el exterior de la mina San José han sido realizadas por miembros de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), la Secretaria Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, Bomberos y mineros voluntarios.

Por su parte, el Gobierno de Bolivia envió el viernes una equipo encabezado por el viceministro de Gestión Consular de Bolivia, Raúl Castro.

Tanto desde Chile como desde Bolivia han mostrado sus condolencias por la muerte de uno de los trabajadores y han apunta do los esfuerzos en encontrar al tercero de ellos después del rescate de Condori.

El ministro chileno de Minería dijo hoy que no se conoce aún cuál de los otros dos trabajadores bolivianos atrapados, Salomón Veizaga Delgadillo, de 45, y Lenin Veizaga Soto, de 19, es el fallecido y cuál el desaparecido.

Pese a ello, confirmó que las labores de búsqueda continuarán hasta que se ubique al tercero de los trabajadores.

Esta situación ha traído a la memoria colectiva de chilenos y bolivianos lo ocurrido en 2010 en una mina con el mismo nombre, pero en la vecina región de Atacama, en que 33 mineros permanecieron atrapados durante 70 días a 700 metros de profundidad y que fueron rescatados sanos y salvos.

En el caso actual, la situación no ha sido tan complicada a la hora de realizar el rescate, ya que apenas se ha tardado un día y medio en destrabar la zona donde se encontraban los dos obreros atrapados. En cualquier caso, las autoridades chilenas han reiterado en las últimas horas que el rescate no será completo hasta que no den con el paradero del tercer trabajador desaparecido.

Alberto Peña

Santiago de Chile, 15 jun (EFE).-