Reclama mayor celeridad en el proceso legal

Una mujer denuncia a su exesposo con quien está litigando ante la justicia para recuperar sus bienes materiales, luego de más de una década de haberse separado del mismo. Miriam Ferreira llegó a EL PUEBLO y dijo estar luchando para recuperar de lo que considera que su exesposo “se apropió”, dejándola actualmente en la calle y “viviendo gracias a la caridad de gente que me quiere”, dijo entre lágrimas en este diario.

“Nosotros somos todos de Colonia Lavalleja y yo estuve 20 años casada con él, tuvimos tres hijos, trabajé mucho, y la separación se dio por una infidelidad de su parte. Él aún vive allá, mis hijos son mayores todos y están trabajando. En su momento su padre no les dio atención siendo ellos menores de edad, yo me vine a Salto sola con los chiquilines y él se quedó en Lavalleja con todos nuestros bienes”, afirmó en su relato Miriam Ferreira.

Explicó que su exposo y padre de sus hijos “no les dio nada y los dejó a ellos en la calle, mi hijo se vino con lo puesto de allá y consiguió ingresar en el Ejército porque era la posibilidad que tenía en aquel momento y se hizo solo, pero su padre no nos ayuda, y yo lucho por recuperar todas mis cosas que quedaron en Lavalleja, porque las necesito para vivir y se las quiero dar a mis hijos”.

Sostuvo que actualmente se encuentra impulsando el proceso legal, el cual le deja un montón de interrogantes por la manera en que el mismo procede. “Un tiempo marcha bien y después todo se paraliza, entonces las cosas no avanzan y cada día que pasa sin resultado alguno es peor”, cuenta.

El reclamo consiste en “bienes que yo heredé de mi padre, yo de leyes no sé nada, pero sé que hay cosas que me corresponden, hasta compré un pedazo de campo con un dinero que era mío y todo lo está explotando él y yo tengo que mendigar para comer”.

Reclamó que hubo una mortandad de animales en su establecimiento y que “justo se murieron los animales que eran míos, los de mi propiedad, a él no se le murió ninguno. Pero todo muy raro porque no hubo denuncia policial, ni tampoco ante ningún juez. Yo me presenté a la Asociación Agropecuaria para denunciar el caso, hablé con las autoridades como el jefe de Policía, con el intendente Lima, con mucha gente, porque solamente quiero que me devuelvan mis pertenencias, para poder vivir dignamente y no de la caridad de nadie, y poder ayudar a mis hijos que bastante que la han peleado y luchado solos”.

Miriam Ferreira sigue el camino legal con sus asesores letrados con el fin de alcanzar un resultado que le satisfaga y por el cual pueda recuperar las pertenencias que tanto reclama y que dice le pertenece.