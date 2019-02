Montevideo, 1 feb (EFE).- El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) dijo este viernes que si el Gobierno de Tabaré Vázquez se lo pide aceptaría mediar en el conflicto de Venezuela para llegar a una solución pacífica que restablezca el equilibrio democrático y permita la convivencia entre oficialismo y oposición.

“La única manera que agarraría (el rol de mediador) es si mi Gobierno me lo pide (…) La democracia se basa en un equilibrio siempre frágil, pero dónde la oposición puede convivir con el que eventualmente gobierna. Cuando perdemos ese equilibrio frágil la democracia que nosotros conocemos no funciona”, recalcó el exsenador en declaraciones a Radio Sarandí.

En ese sentido, propuso como salida la realización de elecciones totales, con la participación de todo el pueblo, pero sin tener como candidatos al actual gobernante chavista, Nicolás Maduro, y al líder del Parlamento y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

“Lo ideal sería que hubiera elecciones y no estuviera ninguno de estos dos personajes y que la gente eligiera, porque (si no) va a haber revanchismo (…), pero lo ideal se murió en la sopa”, añadió el exguerrillero tupamaro.

Mujica recordó que luego de la Primera Guerra Mundial “le pusieron condiciones a Alemania”, lo que calificó como “un desastre” que causó un “dolor” al pueblo alemán durante la década de 20 y que “creó el invernáculo para el nazismo” y comparó este escenario a las sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos y la fuerte presión internacional contra Maduro.

Las compañías no estadounidenses que adquieren petróleo a Venezuela a través del sistema financiero de EE.UU. o agentes de este país tienen hasta el 28 de abril para poner fin a sus compras, según anunció este viernes el Departamento del Tesoro.

La nota del Tesoro se produce tras las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, por parte de Washington, que supone un embargo de facto a las exportaciones petroleras a EE.UU.

Como consecuencia de las sanciones, quedan confiscados los ingresos que se obtengan de las ventas de crudo venezolano a EE.UU., que serán apartadas a un fideicomiso gestionado por Guaidó, a quien Washington y cerca de una treintena de países han reconocido como mandatario legítimo desde que así se autoproclamó el pasado 23 de enero, hecho que profundizó la crisis en Venezuela.

“Ya existe una guerra por el cerco que le han hecho a Venezuela, lo están pagando ya los venezolanos (…) Creo que el camino por el que se va en Venezuela no es otro que el del aplastamiento y eso no le asegura tranquilidad a la sociedad y futuro”, subrayó el ingeniero agrónomo de profesión.

Para Mujica, la falta de entendimiento entre el oficialismo y la oposición se agrava por el hecho del país caribeño ser “una pieza en el juego geopolítico” internacional.

