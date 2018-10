Montevideo, 13 oct (EFE).- El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) dijo que se retirará de la política si el partido oficialista, Frente Amplio (FA), vuelve a ganar las próximas elecciones en junio de 2019, pero que si su partido pierde estará “al pie del cañón”.

“Después de la batalla electoral quisiera dedicarme a mirar el camino de las hormigas de mi chacra. Salvo que mi querido Frente Amplio sea derrotado. Ahí me verán en primera línea al pie del cañón firme para que mi gente no se caiga y volviendo a levantar la lucha”, dijo el político en un evento del Movimiento de Liberación Nacional -Tupamaros (MLN-T), según informó hoy el Movimiento de Participación Popular (MPP).

En un vídeo publicado a Twitter por el MMP, Mujica explica que se subía al atril para “despedirse”, pues este evento en homenaje a Ernesto Che Guevara (1928-1967) y a los caídos en la “Toma de Pando” (evento en los que varios guerrilleros uruguayos tomaron diversos edificios gubernamentales), será el último acto del partido en el que será orador.

“Si sigo viviendo estaré en la platea, pero ya no ocuparé este lugar. Porque cada cosa tiene su tiempo y, en realidad, escuchando al (diputado) ‘Pacha’ (Alejandro Sánchez) y a otros compañeros, pienso que puedo empezar a descansar tranquilo con mis años”, concluyó el octogenario.

