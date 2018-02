Habló ayer en Telenoche e ironizó con las constantes visitas al departamento por ese tema

Mientras en Salto el equipo médico del IMAE celebraba ayer las más de 250 intervenciones exitosas en el curso de los primeros seis meses de funcionamiento de ese centro de alta complejidad, la expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Dra. Susana Muñiz, expresaba lo que en todo este tiempo prefirió callar para cuidar la honorabilidad del cargo público que ostentaba.

En una entrevista en el programa Teledía de Canal 4 de Montevideo, Muñiz se refirió a las denuncias que recibió durante su gestión, las que llegaron especialmente desde la oposición política e hizo especial referencia a las que formuló el diputado blanco Martín Lema. «Sueña conmigo», bromeó al ser consultada sobre su comparecencia en la comisión investigadora a la que confirmó su asistencia.

La exministra de Salud durante el último tramo del gobierno de José Mujica y posteriormente presidente de ASSE, Susana Muñiz, afirmó en esa entrevista que Lema «jugó para determinados intereses privados» al insistir con la instalación del IMAE cardiológico en Salto.

«Miren quién va a la inauguración en Salto», dijo, luego que quien apareciera en primera fila en todas las instancias referidas con el IMAE de Salto, era el diputado nacionalista a quien muchos de los impulsores privados del mismo, le han atribuido una distinción por su constante lucha para que el IMAE sea una realidad.

Lema estuvo en la inauguración del IMAE pero antes había interpelado al ministro de Salud, Jorge Basso en el 2017, por los problemas que él consideraba tenía ASSE y no se pudieron arreglar, además exigiéndole que instalara un IMAE en nuestra ciudad.

Muniz ha asociado a Lema con los distintos presidentes de mutualistas y cooperativas médicas del interior, que son la mayoría de filiación nacionalista y conocidos del actual diputado. Entre ellos los integrantes de la Cámara de Emergencias del Uruguay que son los que designan la seguridad del propio móvil.

Y está convencida que como al IMAE lo maneja institucionalmente el Centro Médico de Salto, y cuyo titular integra las filas nacionalistas, hubo un acuerdo para ello y por ende, es que ayer por la mañana dijo que el legislador “jugó para determinados intereses privados” al cuestionar solamente a los hospitales públicos y no referirse en ningún momento al sector privado.

Según informa Telenoche, el pasado lunes 19, Lema convocó a Muñiz a la comisión investigadora de ASSE para que explique las afirmaciones vertidas en la misiva entregada al presidente Tabaré Vázquez, donde indica que no pudo cumplir con los objetivos de su gestión por la «campaña de la derecha descarnada y desleal destinada a desarticular al Sistema Nacional Integrado de Salud y condenar a ASSE a ser un prestador no competitivo (…) Una derecha entre cuyos intereses están los de algunas corporaciones a quienes no les sirve que ASSE continúe liderando la reforma de la salud y mejorando».

La comisión, de mayoría opositora, estudia decenas de denuncias contra el organismo y comenzó a funcionar el año pasado.

Lema por su parte, tomó con sorna la acusación de Muñiz de señalar que por él, el IMAE de Salto hoy está funcionando, aduciendo que “Lema hizo campaña para sus amigos y logró la habilitación del IMAE en Salto” para lograr esto y dijo a través de las redes sociales que: “si bien agradezco a la Dra. Muñiz la gentileza de adjudicarme el logro del IMAE Cardiológico de Salto, no puedo aceptar semejante honor ya que el mismo se debe a un triunfo ciudadano de la regional que el Ministro Basso terminó habilitando e inaugurando”.