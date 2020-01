Santiago Carbone y Raúl Martínez. La Paloma (Uruguay), 12 ene (EFE).- Con temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados, el departamento de Rocha (este) vive un caluroso verano en el que los visitantes disfrutan al máximo de algunas de las playas más buscadas a la hora de hacer turismo en Uruguay.

Aguas Dulces, Cabo Polonio, La Paloma, La Pedrera, Punta del Diablo y Valizas son algunos de los paraísos situados a unos 200 kilómetros de Montevideo a los que la gente quiere arribar en enero y febrero al menos por un fin de semana.

Las playas oceánicas de estos destinos, la movida nocturna de algunos y la tranquilidad de otros ofrecen la mezcla perfecta para los jóvenes que buscan diversión y los adultos que intentan escapar del ruido de la ciudad.

LA MÚSICA, COMPAÑÍA EN TODO MOMENTO

En un club nocturno, en la playa, en una reunión familiar o haciendo ejercicio, la música puede ser una gran compañía para las personas durante sus vacaciones.

Teniendo eso en cuenta, una compañía uruguaya de venta de agua mineral lanzó la campaña «Salus suena bien», en la que esa marca apostó al trabajo de tres destacados artistas nacionales para crear 18 listas de reproducción en la plataforma Spotify que acompañen a los turistas durante el verano 2020.

Así lo explica el español Jordi Carrión, gerente general de Salus, durante un evento celebrado en La Paloma, lugar elegido porque «representa muy bien lo que es Uruguay y lo que es la gente joven del país», según apunta.

Rubén Rada, uno de los principales exponentes del candombe nacional y ganador de un Grammy a la excelencia musical; Lucas Sugo, autor del famoso éxito «Cinco minutos y nada más»; y Agustina Padilla, que a sus 18 años acumula hits bailados por los más jóvenes, fueron los elegidos para musicalizar la temporada estival.

Mientras la organización entrega agua a los invitados para recordar la importancia de la hidratación cuando hay altas temperaturas, unas 500 personas se acercan hasta el lugar y comienzan a bailar sobre la arena mientras el atardecer va pintando el cielo de naranja.

LA IMPORTANCIA DE LOS ARTISTAS NACIONALES

Durante su visita a La Paloma, donde deleita a los visitantes con su voz, Rubén Rada recuerda anteriores viajes a ese departamento y shows ante 20.000 personas.

También destaca la importancia de los artistas nacionales para inculcarle algo de la cultura local a los extranjeros.

«Antiguamente vos venías a Uruguay y escuchabas música argentina, chilena, o brasileña y no escuchabas música uruguaya», dice Rada, quien agrega que ahora sucede como en Brasil, donde siempre que uno va de visita se lleva una de sus canciones en la cabeza.

«Hay un montón de gente increíble en este país de música y eso hace que la gente que viene se encuentra con la alegría de poder comprar y llevarse discos de Uruguay», asegura.

En concordancia con esto, Rada saca pecho por los premios recibidos por los uruguayos y cuenta la anécdota de su Grammy, que tras recibirlo lo perdió durante un viaje en taxi.

EL VERANO SIGUE, LAS ACTIVIDADES NO PARAN

Con más de dos meses de verano por delante, en Rocha lo mejor aún está por venir; por ello, los turistas tendrán la oportunidad de seguir disfrutando de diversas actividades.

Circos, deporte al aire libre, teatro, liberación de tortugas, caminatas de luna llena, concursos de pesca, cine, travesías a remo, encuentros de automóviles y motocicletas, carnaval y maratones son algunos de los encuentros que reunirán a los visitantes.

Mientras tanto, todos podrán seguir con sus vacaciones a ritmo de música, escuchando lo que Rubén Rada, Agus Padilla y Lucas Sugo eligieron para que los turistas no paren de bailar.

