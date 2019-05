Sarah Yáñez-Richards.

Montevideo, 27 may (EFE).- Músicos uruguayos buscarán hipnotizar al público del prestigioso festival de música independiente Primavera Sound, que se celebra hasta el 2 de junio en Barcelona, mezclando ritmos latinos con electrónica y rap.

Los encargados de representar al país suramericano, por primera vez en la historia de este multitudinario evento, son Phoro, Eli Almic, Bonish y F5.

Pablo Bonilla, el DJ que le pone música a Bonish, dijo a Efe en el aeropuerto de Carrasco (a las afueras de Montevideo), antes de subirse al avión para viajar al Viejo Continente, que los artistas seleccionados representan a «lo que está pasando en la cultura de Uruguay».

«No somos los mejores, somos buenos, pero hay mucha gente también haciendo otro tipo de cosas», apuntó.

En relación con su trabajo, el pinchadiscos señaló que él mezcla la «música de raíz» de su país -como candombe, milonga o samba- con el «beat (ritmo) de la electrónica».

Además, señaló que ambos estilos tienen un punto en común: lo bailables que son.

«Mi intención es hipnotizar (al público) con la música y con toda esta cosa de raíz que también tiene mucho de trance, de sonidos electrónicos con mezclas de sonidos orgánicos», dijo y explicó que además de su mesa de mezclas usará maracas hechas de semillas.

Por su parte, la vocalista Eli Almic, además de hacer bailar a la gente, quiere que piense con las letras de sus canciones de hip-hop.

«Yo hago una música con mucha letra y mucho mensaje, intento que la gente, al menos, se pregunte cosas, pues las respuestas no siempre las tenemos», apostilló a Efe.

En ese sentido, la joven rapera apuntó que siente que la boga de muchos artistas contemporáneos es hacer bailar a su audiencia para que se olviden de sus problemas, algo que en su opinión es «muy sano», pero también puede llegar a ser «peligroso», ya que no lleva a que la gente se cuestione cosas.

Es por ello que muchos de sus temas tienen una gran crítica social y tratan asuntos como el feminismo y la pobreza.

Además de poder participar en los conciertos, los músicos seleccionados también asistirán al Primavera Pro, espacio en el que se darán varias rondas de negocios.

Bonilla relató a Efe que, mediante una aplicación del festival, ya organizó varias reuniones con los encargados de otros eventos internacionales.

«A veces la gente piensa que programarte en un festival es que te vean en YouTube o que tenés muchos ‘me gusta’ en Instagram, pero en realidad muchas cosas se cocinan ahí, le muestras tu música a las personas sentado cara a cara en una reunión», añadió.

Punto en el que coincidió con Eli Almic, que dijo que en estas reuniones no solo enseñarán a los productores y organizadores su música, sino que también tratará de conectar con ellos.

Fue el propio festival el que eligió a los artistas mediante una preselección de una docena de bandas de rock, pop, hip-hop, electrónica y música experimental que el programa Ibermúsicas Uruguay escogió de su base de datos -que tiene unas 750 bandas.

Así lo explicó la coordinadora del programa Ibermúsicas en Uruguay, María Laura Prigue, quien detalló que la presencia uruguaya en el festival fue un proceso largo que empezó en 2010.

Asimismo, la también gestora cultural del área de música en el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay destacó el apoyo que la organización recibió de la agencia de inversiones Uruguay XXI, ya que desplazar a la delegación formada por 17 personas es algo «costoso».

Por su parte, la gerente de imagen y comunicación de Uruguay XXI, Irene Sinigaglia, subrayó que este evento es muy importante para impulsar la internacionalización de las industrias creativas y que está muy contenta con la selección final, ya que incluye a artistas «pujantes» del país y tiene una perspectiva de género.

EFE