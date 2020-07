La vuelta del fútbol profesional al Uruguay está a la vuelta de la esquina pero son varios los jugadores que se quedaron sin club dado que vencieron sus contratos el pasado 30 de junio y otros en estos días de julio, no habiendo renovación ni período de pases en el horizonte cercano.

Desde la Mutual Uruguaya de Futbolista Profesionales se entiende que cerca de 40 asociados se quedarán sin club y sin chances de sumarse a otro club.

Cabe señalar que el período de pases está previsto para el final del Torneo Intermedio, lo que dejaría a varios jugadores sin posibilidades de competir oficialmente al menos hasta noviembre, cuando se prevé que arranque el Clausura.

POR AHORA SOLO LIBRES

Hasta el momento, sólo pueden incorporarse a los equipos los futbolistas que estaban libres al comienzo del Apertura, como fue el caso de Santiago Romero en Rentistas o Leandro Gelpi en Deportivo Maldonado. Además de los casi 40 jugadores del medio local que se quedarán sin club por haber expirado sus vínculos, se suma un importante contingente de uruguayos que se quedaron sin equipo en el exterior y no pueden ser elegibles hasta noviembre.

PERÍODO DE PASES

ESPECIAL

Por tal motivo, la Mutual está realizando gestiones ante la Asociación Uruguaya de Fútbol para la habilitación de un período especial de transferencias antes de la reanudación del Apertura.

«Desde hace un tiempo nos encontramos en comunicación constante con el Comité Ejecutivo de la AUF con el objetivo de gestionar un «período de pases especial» para Primera División. Lo creemos necesario atendiendo a la realidad que vivió el país y el fútbol por el Covid 19, a los efectos de que los futbolistas que culminaron o culminan su contrato en junio-julio, no vean afectado su derecho al trabajo», explicó la agremiación en un comunicado.

El objetivo es «que los futbolistas profesionales que culminaron (junio) o culminan (julio) su contrato, puedan firmar y jugar en otro equipo del medio local el Torneo Apertura 2020″, y «que los clubes de Primera División puedan incorporar futbolistas antes de la reanudación del Torneo Apertura 2020″.

AUF CONVOCARÁ

A CONGRESO

La AUF citará en los próximos días a un congreso, que es el que pondrá el tema a consideración de sus miembros. Además, realizó la consulta pertinente a la FIFA, que es la que debe habilitar el nuevo mercado de transferencias con la apertura del TMS. Para estos casos, si la asociación en cuestión lo pide, la FIFA suele dar el visto bueno.