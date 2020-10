Remató Megaagro y Gastón Araújo

En la tarde de ayer, en la propia cabaña, con ventas a cargo de Megaagro y Gastón Araújo se concretó exitosamente el remate de los Angus y Brangus de Cabaña Macedo de Riani, con cabaña Santa María de Arapey con Polled Hereford como invitada.

Gustavo Riani, consideró que fue una venta muy buena, destacó que tanto la hacienda general como los toros y vientres estaban bien presentados, agregó que la venta fue ágil, y que el remate colmó las expectativas. Explicó que quedó un lote de 50 animales sin venderse ya que si bien tuvo oferta, no fue aceptada. Por otra parte destacó la participación de clientes nuevos y clientes consecuentes de manera que «estamos ampliando el abanico de negocios».

De la misma forma, Gabriel Riani se mostró contento con el resultado, resaltando la puja que hubo, y el marcado interés por la mercadería, lo cual «nos deja muy contentos».

Destacó además la puja de dos clientes de São Paulo por la gran campeona Brangus del Prado, de la que se vendió el 50% para una sociedad entre Santa Ángela de familia Pons de Uruguayana y La Santina de la familia Dalla Mora de San José «son grandes amigos y ahora socios», subrayó.

Por su parte el martillero Gastón Araújo, principal del escritorio que lleva su nombre, indicó que fue «un rematazo», con muy buenos valores, vendiéndose la totalidad de toros Angus, Brangus y Hereford, así como la totalidad de los vientres de Pedigree. Araújo comentó que tenían encargues de «loteros» a menores valores, que no pudieron comprar en ninguna de las tres razas.

La oferta se dispersó para Paysandú, Salto, Artigas, Flores, Rivera, entre otros departamentos.

El Ing. Agr. José Pedro Aicardi, rematador y director del escritorio Megaagro reflexionó que fue muy buen remate, «hemos trabajado para que las cosas sucedan, pero después tienen que suceder y creo que hoy es el caso». Aicardi dijo que hasta quedaron sorprendidos «sabíamos que nos iba a acompañar mucha gente, habíamos trabajado mucho este remate que es un desafío para nosotros que tratamos de afianzarnos como marca acá en el norte».

El martillero resaltó que el éxito es el resultado del material que presenta cabaña Macedo, y el trabajo conjunto con Gastón Araújo. Además mencionó que el promedio de la raza Angus superó los 4 mil dólares, y 3.620 para el Brangus por lo que analizó que respecto al año pasado que en este momento el ganado gordo valía 4.20, además fue un año llovedor, y este año está más complicado en cuando a la pandemia y el clima atípico, lo que buscaban era un resultado con 100% de ventas como sucedió, pero no pensaban superar el promedio y con más toros.

VALORES

Angus cabaña Macedo:

50 Toros Angus PI: 9.840, 2.400, 4.061.

27 Vaquillonas preñadas Angus PI: 2.280, 960, 1.356.

3 Vaquillonas Angus PI: 1.980, 1.680, 1.860.

21 Vaquillonas Angus PI: 1.080, 720, 826.

Brangus cabaña Macedo:

15 Toros Brangus PI: 4.560, 2.760, 3.620.

50% Vaquillona Gran Campeona del Prado: 7.320 (cotizó en 14.640).

7 Terneras Brangus PI: 1.920, 1.080, 1.543.

14 Terneras Base- Brangus: 1.116.

Polled Hereford Santa María de Arapey

9 Toros Polled Hereford: 3.060, 2.520, 2.807.

Criollos:

2 Padrillos Criollos PI (Macedo): 2.400, 1.800, 2.100.

Una yegua Criolla PI (Santa María de Arapey): 1.800.