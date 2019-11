En el Local Chiflero – remató Otto Fernández

En el local Chiflero, Artigas, con negocios a cargo de escritorio Otto Fernández, se realizó este viernes el remate de Cabaña María Isabel con productos Aberdeen Angus y Nuevo Catalán con Brangus. Las ventas fueron totales, lográndose los siguientes valores:

Aberdeen Angus de Santa Isabel:

87 Vacas SA Preñadas: promedio U$S 1.117

17 Vacas SA sin servicio: único precio U$S 864

68 Piezas de Cría: promedio U$S 768

55 Vaquillonas de 1-2 años sin servicio: promedio U$S 670

60 Terneros único precio:

U$S 510

60 Novillos de 1-2 años: único precio: U$S 760

50% Vaquillona PPI 1-2 años preñada p/plantelero: U$S 2.340 (Total U$S 4.680)

20 Toros PPI promedio U$S 3.627

13 Toros SA promedio U$S 3.568

Total: 33 Toros Angus: promedio U$S 3.604

Brangus de Nuevo Catalán

11 Toros Brangus de cabaña Nuevo Catalán: promedio U$S 2.820