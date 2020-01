Buenos Aires, 8 ene (EFE).- Las actrices argentinas Nacha Guevara y Moria Casán se subirán juntas por primera vez a las tablas de un teatro para escenificar la comedia «La gran depresión», una obra escrita por los españoles Felix Sabroso y Dunia Ayaso.

Presentada como «la comedia desparpajo del año» y bajo la producción de Javier Faroni, la producción se estrenará el próximo 6 de febrero en el Teatro Multitabaris Comafi de Buenos Aires.

Fuentes artísticas señalaron en una nota de prensa que se trata de una obra «ácida y absurda con tintes almodovarianos sobre la búsqueda de la felicidad, el amor, el fracaso, la soledad, la madurez y el abandono».

«Marta (Guevara) y Gloria (Casán) son dos mujeres cuyas personalidades son evidentemente antagonistas y tras vivir una larga y estrecha amistad, la vida y quizá el conocerse en exceso, acabó por separarlas», añade el texto.

El relato se sitúa en el reencuentro de estas dos «eternas a migas-enemigas», justo cuando Marta, tras un nuevo fracaso matrimonial, se intenta suicidar.

Mientras, Gloria acude «como siempre» al rescate de su amiga.

«Las dos mujeres, tras años de separación, revisarán sus vidas, sus logros, sus fracasos y sus soledades, mostrando en mordaces, desopilantes y explosivos diálogos, sus miedos, sus sabidurías vitales y sus contradicciones: todo aquello que las diferencia abismalmente pero que paradójicamente las ha llevado a circunstancias similares», concluye la nota promocional.

Guevara, de 79 años, y Casán, de 73, son amigas desde hace tiempo pero aún no habían actuado juntas en una obra de teatro.

Ambas son dos de las «divas» argentinas más consagradas y han protagonizado multitud de obras de teatro, películas y presentado o participado de programas de televisión.

En el caso de Nacha, destaca también su larga discografía como cantante.

Por su parte, Félix Sabroso y Dunia Ayaso -fallecida en 2014- fueron durante años una prolífica pareja de directores y guionistas, con un currículum artístico que incluye películas como «Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí» (1997) y «La isla interior» (2009).

La obra que protagonizarán Nacha y Moria ya se estrenó en España en 2011, con Bibiana Fernández y Loles León a la cabeza, pero en aquella ocasión interpretando a Marta y Manuela, respectivamente.

En ese momento, Sabroso dijo que «La gran depresión» estaba «alimentada de un montón de información privilegiada» que aportaron las dos actrices españolas a partir de su amistad para mostrar «muchos aspectos de su personalidad real», lo que nutría la actuación.

«Lo más difícil ha sido decidir con qué quedarse, qué temas tocar porque no paraban de surgir nuevas situaciones y diálogos», afirmó Ayaso.