El tricolor dio vuelta el partido.

En un partido discreto, con dos tiempos diferentes, en el que se traslucieron errores que no pasaron desapercibidos, en el que lo dio vuelta el “bolso” que había comenzado perdiendo.

El primer tiempo con muy pocas llegadas al arco rival que mostraba a Ferro Carril con muchas dudas por el lateral izquierdo lo que posibilitaba que el “Tricolor” llegara al fondo, pero que generalmente surgía el rechazo de la Defensa. Para colmo de males a los 27´fue expulsado por doble amarilla justamente el lateral izquierdo de Ferro Carril Tony Texeira, por lo que quedó en inferioridad numérica y debió “bajar” a cubrir esa plaza a Sergio Cruz que hasta ese momento estaba cumpliendo en ofensiva.

Pero Nacional no aprovechó esa ventaja numérica, continuó jugado con los hombres arriba y Ferro Carril se sintió por momento cómodo.

Así llegamos al minuto 41´cuando parecía que finalizaría el primer tiempo sin goles, Juan Iriarte recibió un balón al borde del área, sacó un ¡bombazo!de zurda dejando sin asunto al guardameta Regueira, abriendo el marcador, y con el 1 a 0 favorable a Ferro Carril fueron al descanso.

En el segundo tiempo Ferro Carril se replegó esperando que pasaran, le regaló prácticamente el medio campo A Nacional y lo esperaba atrás, los minutos, pasaban y Nacional insistía lanzando desde la zona media pases en profundidad.

Así llegamos al minuto 10, Darío Rondán se hace de un balón en tres cuarto de cancha, no le salén y desde los 35 metros saca un fuerte remate que se mete entre el guardameta y el parante derecho, decretando el empate 1 a 1 , que a esa altura era justo.

Ferro Carril sintió el impacto, se encontraba perdido dentro del campo de juego, y fue así que a los 18´ en un balón en profundidad para Leguizamo, este ingresó al área de Ferro y cuanto intentaba eludir al guardameta Jonathan Vaz fue derribado, Martínez Vital marcó el penal, lo remató Leguisamo y puso el partido 2 a 1 favorable al “Tricolor”.

Ferro Carril salió en forma desordenada en busca del empate, dejó espacios vacios que eran aprovechados por el “Tricolor” que se defendía y sacaba el contra golpe.

A los 48´ Ricardo Laforcado se desprendió sólo, llegó al área rival y quiso eludir al arquero pero Jonathan Vaz se quedó con el balón.

En definitiva ganó Nacional, fue un justo triunfo, porque luego de ir perdiendo se recompuso, empató y dio vuelta el partido, con este triunfo igualó la línea de Ferro Carril con cuatro puntos.

LUIS DIAZ

DETALLES:

Estadio: Ernesto Dickinson

Arbitro Central: Néstor Martínez (REGULAR)

Asistentes: César Villareal e Ivo Moreira

NacionaL 2: Carlos Regueira, Santiago Núñez (80′ Heber Mrtínez), Juan Darío Rondán, Jonathan Neira, Carlos Bicker, Cristian Castillo, Gabriel de Cuadro (57′ Walter Tavarez), Matías Leguisamo (71′ Facundo Goñi), Ricardo Laforcada, Luis Leguisamo, Angel Pereira.

DT: Ramón Romero

Ferro Carril 1: Jonathan Vaz, Enzo Albano, Juan Viera (82 Maximiliano Berniz), Bruno Fiordelmondo, Tony Texeira (EXP. 27´), Marcio Backes (86´Jorgeluis Vera), José María Di Napoli, Juan Iriarte, Sergio Cruz (64′ Rodrigo Quiroga), Gabriel De Souza, Fabricio Lairihoy.

DT: Jorge Castagnaro

Goles: 41′ Juan Iriarte (FC), 55′ Darío Rondán (N), 63′ Luis Leguisamo (N)

El mejor de la cancha: Juan Darío Rondan

El mejor de Ferro Carril: Fabricio Lairoy