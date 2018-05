Que Nacional ganase, hasta responde a una cuestión de lógica. Por eso de la tabla. Por eso de la integración. Esa lógica que acompasó la decisión de vencer. Pero al fin de cuentas, fue decisión apretada, cuando en los 18′ del segundo tiempo, David García produjo el descuento. Claro que a Nacional no le sobró nada, aunque ya en el primer tiempo fue exponiendo mayor caudal de fútbol creativo a partir de Cristian Castillo, mientras el “Loli” Fassanello construyó puentes a la hora de la transición. Lo de Laforcada: gran clave.

Porque admite la generosidad del desmarque. Fue el 1-0 transitorio del primer tiempo y el segundo por el “Tito” Pereira en los 7′ de la recta final.

Parecía historia resuelta. Pero con este Saladero hubo reservas desde la razón anímica, e incluso las variantes le tonificaron el funcionamiento aunque no alcanzó, más allá del descuento. Es cierto que Nacional terminó siendo tenue. Apenas convincente en los 20′ finales, apegado a lo necesario, pero no más allá de esa frontera. Por eso, además, la apretada decisión de ganar sin tanto margen para la suficiencia. Le costó lo justo al final, pero no dejó de sumar tres puntos sobre la base de esa lógica casi brutal. La lógica dominante.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

**************

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

Árbitro central: Fernando López (Bien).

Asistentes: Miguel Ángel Pereira-Víctor Rodríguez.

NACIONAL (2)- Carlos Regueira; Santiago Núñez, Jonathan Neira, Richar Fabián Albin, Gonzalo Miranda; Sebastián Menoni, Cristian Castillo, Gabriel de Cuadro (Juan José Núñez); Rodrigo Fassanello; Ángel Gabriel Pereira, Ricardo Gabriel Laforcada.

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens.

SALADERO (1)- Agustín Cardona; Matías Da Silva, Luis Texeira, Diego Montero (José Luis Píriz), Hugo Muñoz; Eros Cortez, David García, Gastón Barrientos, Juan Marcelo Píriz (José Rodríguez); Juan Andrés Píriz, Brian Cattáneo.

Director Técnico: Rafael García.

GOLES: 30′ Ricardo Laforcada (N). Segundo tiempo: 7′ Ángel Pereira (N); 18′ David García (S).

Expulsado: Luis Texeira (S) a los 36′ del segundo tiempo; 44′ David García (S).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Ricardo Laforcada-Cristian castillo.

EL MEJOR DE SALADERO: Matías Da Silva.