Gladiador y Nacional

Gladiador va a defender su liderazgo, Nacional va a jugar la “última ficha” si aspira a estar definiendo el campeonato.

Los dos “necesitan” ganar, pero uno solo podrá llevarse los tres puntos, salvo que “decidan” empatar y de esa forma se mutilan mutuamente y con una igualdad que no les sirve a ninguno.

Por todo esto, el encuentro de esta tarde entre “tricolores” y la gente del “barrio Artigas” es de vital importancia y los números de las estadísticas dicen que Nacional es bastante más, pero eso no le da favoritismo para esta tarde.

NUMEROS

-En lo que va del Siglo, estos equipos se han enfrentado en 42 oportunidades.

-En cuatro oportunidades se midieron por la Liguilla. Hubo una quinta oportunidad, pero en el 2016 no se jugó la última fecha de la liguilla porque ya había un campeón anticipado y ahí debían medirse Nacional y Gladiador.

-En el 2003 se enfrentaron una sola vez. Torneo salteño a 16 fechas.

-En el torneo del 2001 jugaron una final para definir el torneo Acumulado ya que ambos estaban empatados.

-De los 42 encuentros jugados, Nacional ganó 22.

-Gladiador ganó 13 y empataron los 7 partidos restantes.

-En el rubro goles amplia ventaja “tricolor”, suma 81 goles contra 59 del “gladia”.

RESULTADOS.

00 Nacional 2 a 1 y Gladiador 2 a 1. Gladiador 2 a 0 (L)

01 Gladiador 5 a 3 y 2 a 1. Nacional 6 a 2 (final)

02 Dos empates 1 a 1.

03 Gladiador 3 a 2.

04 Gladiador 2 a 1 y Nacional 4 a 2.

05 Nacional 4 a 1 y 2 a 0

06 Gladiador 2 a 1 y empate 1 a 1.

07 Nacional 3 a 2 y 2 a 1.

08 Nacional 4 a 0 y 1 a 0

09 Nacional 6 a 3 y 4 a 1.

10 Nacional 1 a 0 en las dos ruedas.

11 Nacional 4 a 2 y Gladiador 2 a 0. Gladiador 3 a 2 (L)

12 Nacional 1 a 0 y empate 1 a 1.

13 Nacional 2 a 1 y 3 a 1. Gladiador 2 a 1 (L)

14 Nacional 2 a 1 y 1 a 0.

15 Gladiador 3 a 0 y empate 1 a 1.

16 Nacional 3 a 2 y empate 1 a 1.

17 Nacional 3 a 0 y empate 1 a 1. Gladiador 2 a 0 (L)

18 Nacional 3 a 0 y Gladiador 2 a 0. Ahora liguilla.