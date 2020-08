Campeonato Nacional de Fútbol Femenino

Respecto a la participación de Ceibal por segundo año consecutivo en el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino, primero se planteó la duda.

Abierta y real, a poco que se tenga en cuenta los recortes económicos desde OFI, para posibilitar la suma de equipos. Los traslados y los viáticos de los jueces, convertidos en ejes centrales de aquella primera imposibilidad.

Pero en Ceibal no arriaron banderas. Tonificaron la expectativa, se toparon con la respuesta favorable del organismo rector frente a un dinero que llegó desde FIFA, más alguna colaboración igualmente válida. Por eso en Ceibal, transformaron el rostro: de la mueca a la complacencia.

Será uno más en la acción, después de haber participado por primera vez en el 2019.

El plantel bajo mando de Alfredo Javier Viera, recargó las baterías, cimentó el sentir colectivo y pasó a superar el número de 16 jugadores en cancha. Superando lesiones y con dos «profes» para el ordenamiento del plan de adecuación física -Florencia Acerbis y María Italia Argain-, de aquí en más será el DT que vaya acentuando correctivos y búsqueda desde lo futbolístico.

LA ROJA ILUSIÓN

Desde el apunte del delegado Javier Da Col a EL PUEBLO, aspectos no menores. El inicio de la disputa, pactado para el fin de semana comprendido entre el 5 y 6 de setiembre.

En breve se definirá todo lo relativo al formato, y para no descartar que se juegue en series en función de la cercanía geográfica. Una manera de abaratar costos. En el caso de Ceibal, enfrentaría a Nacional de Artigas, Lavalleja de Rivera y un rival de Paysandú, que aún está pendiente por esclarecer.

En la medida que se confirmó tanto el desarrollo como la presencia de Ceibal, de las claves en tiendas rojas: entrenar bajo medidas de protocolo. El cuidado individual y colectivo a cuenta de quienes no dejan de traslucir un criterio básico a tantos niveles, que hacen a la competición.

El ejemplo organizativo de Ceibal fue valorado en reciente reportaje aparecido en EL PUEBLO, por el presidente del Fútbol Femenino de la Liga Salteña, Camilo Cunha, tentando que esa política deportiva sea posible aplicar en la mayoría de los clubes protagonistas.