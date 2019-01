Asamblea del CUJ el viernes 18: fútbol femenino rumbo al 25

La preocupación del delegado de Salto Uruguay (Roque Escobar) saltó otra vez a la superficie. Guarda relación con las emisiones en directo de VTV, apuntando a la publicidad estática del Parque Dickinson. Sucede que el próximo sábado la señal transmitirá en directo el partido entre Salto y Paysandú, jugando por la primera fecha del Campeonato del Interior en la serie que los involucra. El presidente Juan Ramón Guarino adujo que los sponsor serán intercalados en el sector publicitario: uno de la Liga y otro de Tenfield, a los efectos de evitar perjuicios.

Reflexión en voz alta no le faltó ayer a la noche en el Consejo Superior, al delegado de Nacional, José Luis Pertusatti. “Nunca antes en los últimos años nadie volcó fines económicos a los torneos de OFI. Por lo menos ahora, alguien puso dinero” (aludiendo a Tenfield). Para el representante tricolor, “al paso del tiempo podemos comercializar de otra manera el producto de OFI”.

El sábado en el Dickinson se levanta la cortina: en juveniles a las 20 horas y los mayores desde las 22. Salto y Paysandú, reivindicarán el viejo duelo. Salto volverá a jugar el miércoles 23 en el Dickinson ante Fray Bentos, aunque cabe la posibilidad de alguna variación en el calendario originalmente diseñado.

EL TIEMPO QUE VIENE

Algunos temas puntuales ayer a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. La primera sesión del año. Definitivo: el Consejo Único Juvenil desarrollará la asamblea anual ordinaria el próximo viernes a la hora 20 y el Fútbol Femenino, el viernes 25 de enero a las 20.30′. Tanto una como otra área, iniciarán sus campeonatos oficiales con anticipación. En el caso del Consejo Único Juvenil, Nacional y Ceibal le dieron forma a un proyecto que será remitido a ese ámbito. Despuntar el Campeonato de la Divisional “A” en marzo, para que concluya en julio, antes de la participación de Salto en los torneos que impulsa la Organización del Fútbol del Interior.

Tras ese torneo oficial que ungirá al campeón de la categoría, se proyectará un segundo torneo para que los jugadores de la categoría permanezcan activos. Jugadores claro está, que no integrarán la selección salteña de la categoría.

EL MINUTO DE SILENCIO

Palabras emocionadas que brotaron desde José Luis Pertusatti, frente al trágico deceso de Walter Piastri, uno de los directores-propietarios de El Revoltijo. Igualmente el presidente de la Liga, Juan Ramón Guarino se sumó para recalcar que a través de Walter, la señera firma comercial no ha dejado en el tiempo de amparar iniciativas surgidas desde la casa del fútbol.

El minuto de silencio, simplemente no faltó.