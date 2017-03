Campeonato uruguayo – Torneo Apertura 7ma. fecha.

Ayer dio comienzo la 7ma fecha del Campeonato Apertura del Fútbol Uruguayo, con cuatro encuentros.

Cerro en su buena racha, no quiere dejar la punta y esta vez le ganó a Boston River2 a 0. Por su parte Waderes goleó a Liverpool por 4 a 0 con tres goles del salteño Palacios, Danubio de visita le ganó 1 a 0 a Juventud de Las Piedras y Nacional en Rivera dio cuenta del Tanque Sisley por 1 a 0.

CERRO 2 – BOSTON RIVER 0

Cerro afrontó un duro partido amte Boston River por la séptima fecha del Apertura y salió airoso ganando 2-0 en el Tróccoli. Un encuentro en donde chocaron dos de las propuestas más interesantes que hoy por hoy se ven en nuestro medio. Lo cierto es que Cerro era más y llegó al 1-0 sobre los 24′ con tanto de Maureen Franco después de buen centro de Canosa.

El albiceleste siguió controlando, sin apabullar, hasta cerrar la primera parte.

Y así salió también al segundo, con el buen trato de pelota característico del equipo que dirige Alonso Barragán. Boston intentaba cuando emcontraba espacios y Ceppelini con un par de remates complicó.

Pero era Cerro el que más iba al frente, llegando al segundo a siete minutos del cierre mediante un cabezazo de Pizzorno en acción de pelota quieta. El conjunto villero sigue comandando el Apertuara, convence desde su juego e ilusiona a su gente.

WANDERERS GOLEÓ A LIVERPOOL CON TRES GOLES DE PALACIOS

Los bohemios derrotaron como visita a los negriazules 4-0 gracias a los tantos del goleador bohemio en este Torneo Apertura y uno del «Chino» Rodrigo Rivero.

Los de Giordano consolidaron un triunfo incuestionable con dos goles en cada tiempo, redondeando una tarde inolvidable para Cristian Palacios.

El delantero anotó los tres primeros goles y llegó a 8, para subir a la cima de la tabla de goleadores del torneo.

Palacios marcó a los 26′ y 29′ quebrando un partido de cierta paridad hasta ese momento. A los 70′ puso el tercero y Rodrigo Rivero sentenció el cuarto a los 79′.

Wanderers quedó a cuatro puntos del líder Cerro, está segundo a la espera del partido de Defensor y de los postergados de Nacional, con dos juegos menos.

Liverpool sigue sin despegar. Suma tres puntos más y sobrevuelan los rumores sobre la salida de Saralegui como técnico.

DANUBIO 1 – JUVENTUD 0

Danubio le ganó a Juventud de Las Piedras 1-0 con gol de Matías De los Santos a los 81′ y logró su primera victoria en el Torneo Apertura ante un equipo pedrense que sigue sin ganar.

Hasta la séptima fecha tuvo que esperar Danubio para ganar por primera vez en el Torneo Apertura. La alegría se notó en los hinchas, jugadores y cuerpo técnico que luego de finalizar el encuentro se retiró con una sonrisa en el rostro.

Del otro lado todo lo contrario.

Cara de preocupación en un Santiago Ostolaza que no puede encontrar el rumbo en un Juventud de Las Piedras que no logró ganar desde que comenzó el certamen.

EN RIVERA: NACIONALO VENCIÓ A EL TANQUE SISLEY POR 1-0

Nacional se llevó tres unidades y ya suma 15 de 15, puntaje perfecto en el arranque del Apertura.

Fue un partido pobre, sin goles en el primer tiempo, y fue el Tricolor el que dominó la mayor parte, pero sin profundidad.

En el último cuarto de hora El Tanque emparejó en algo las acciones y llevó peligro sobre el arco de Conde a través de Fagúndez y Ademar Martínez.

La segunda sin mayores emociones, el verdinergo ganaba por arriba las pocas veces que llegaba y tanto Fosgt como Machado de cabeza obligaron a Conde a intervenir promediando el complemento.

La chance de Nacional vino de pelota quieta a los 80′. Falta cerca del área a Sebastián Fernández, Viudez que se hizo cargo de la pena y con algo de fortuna, previo rebote en el palo, llegó el 1-0.

Después El tanque buscó con coraje la igualdad a puro centro, situación que el elenco albo controló para llevarse otra vez los tres puntos.

POSICIONES: Cerro 17, Nacional 15, Wanderers y Defensor 13, Rampla 11, Fénix 10, Peñarol 9, Boston River 8, Danubio 6, Juventud, Racing Plaza Colonia 4, Liverpool y Sud América 3 y cerrando la tabla River Plate 2.

HOY DOMINGO CIERRAN LA FECHA:

Hora 16.30: Plaza Colonia – Sud América; River Plate – Defensor; Racing – Fénix.

A las 20.00 hs Peñarol – Rampla Juniors