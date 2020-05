«Para nosotros resultará una celebración distinta a todas las que hemos planteado en los últimos diez años. La actual circunstancia nos impone variar y sin dudas que lo haremos».

LUCIA LANIELLA es la Cónsul de Nacional en Salto y con ella es tiempo de ir trazando un tiempo que vendrá: el nuevo año de fundación. El Club Nacional de Fútbol de 121 años atrás, cuando nació en la historia. Por eso, desde ella, el apunte «porque somos el primer club criollo de América».

Lo real es que el festejo alcanzará otra característica, a raíz de las precautorias medidas vigentes, que tienden a evitar la aglomeración de personas.

«En algún momento hinchas que nos plantearon porqué no realizábamos gestiones ante Jefatura de Policía. Finalmente decidimos que no, que por este año celebremos el aniversario quedándonos en casa y desde ahí, desde cada uno, hacer que los fuegos artificiales sean una realidad cuando llegue las 0.0 hora del 14 de mayo. Eso lo que le estamos pidiendo a través de EL PUEBLO, a quienes son parte del sentimiento por nuestro Nacional».

EL DESAFÍO, LOS BONOS Y SORTEOS TAMBIÉN

Desde que Lucía Laniella asumió el rol de Cónsul de Nacional en Salto, cuando se avista el día de la fundación, es programar instancias en Plaza Treinta y Tres. Ahora todo se altera.

«Por eso decimos que para nosotros se trata de un desafío, encarar lo previsto pero con otro alcance. Tendremos una lista de precios para adquirir fuegos artificiales y si el número es importante, la adquisición es menos costosa. Los bonos colaboración no faltarán a un valor de 50 pesos y a partir de ellos, realizaremos sorteos para beneficio de quienes se sumen.

A su vez por las redes oficiales del consulado y sobre todo en Instagram, la solicitud será una: que los hinchas de Nacional nos aporten videos, escenas, de cómo estarán celebrando el nuevo aniversario, y nosotros poder compartir. De lo que se trata es adaptarnos a la nueva realidad».

Dos números de celulares a los efectos de la comunicación que sea válida para los hinchas, adherentes o socios de Nacional: 091620057 y 098363674.

El 14 de mayo no está lejos. Los «bolsos» naranjeros para sumarse. Con una celebración distinta. A la manera de ellos, y la carga sentimental tan campante como siempre.