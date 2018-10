El posible once titular… Esteban Conde, Jorge Fucile, Rafael García, Alexis Rolín, Alfonso Espino, Matías Zunino, Santiago Romero, Luis Aguiar, Gonzalo Castro, Leandro Barcia y Gonzalo Bergessio. Matías Zunino, superó la exigencia física, pero… Si no juega, su lugar en el mediocampo sería ocupado por Sebastián Rodríguez. Alfonso Espino buscará la quinta tarjeta amarilla. Se hará amonestar y la suspensión la pagará el próximo fin de semana en la fecha libre por la ausencia de El Tanque Sisley. Los componentes del cuerpo técnico y del plantel cumplen régimen de concentración en Los Céspedes. Nacional le gana por 1:0 a Liverpool y se jugarán 32 minutos, el miércoles desde las 17:00 horas en el Estadio Belvedere. Christian Oliva, es el único jugador que no puede integrar el plantel, ya que fue suplantado por Matías Zunino en el minuto 55. Al entrenador le restan por realizar dos modificaciones.