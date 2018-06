Intermedio:

Con dos partidos dio comienzo la penúltima fecha del Intermedio, Danubio venció a Racing que vino en caída y Nacional en el Cerro venció a un Rampla Jrs lleno de problemas ya que por segunda vez su sede fue blanco de hurtos.

DETALLES:

Danubio 2 – Rampla 0

Danubio ganó 2-0 en su visita a Racing y quedó tercero en el grupo A

Danubio logró una buena victoria en el Parque Roberto para seguir creciendo en la Tabla Anual, donde quedó tercero solo con tres puntos más que Defensor Sporting.

El primer tanto cayó a los 9′ por obra del goleador David Terans, quien definió de primera con un buen zurdazo tras gran desborde de Leandro Rodríguez por derecha.

Luego hubo una chance clara para cada uno en el resto del primer tiempo; un cabezazo de Ignacio González que Diego Melián mandó al corner y un cabezazo apenas desviado de Nicolás Sosa en posición inmejorable. A los 7′ del complemento encontró el 0-2 y la tranquilidad Danubio. Leandro Sosa centró desde la izquierda, Terans bajó el balón y Leandro Rodríguez definió de mediavuelta.

Racing produjo poco en ataque y el conjunto franjeado pudo haber aumentado en un contragolpe que terminó en atajada de Melián cara a cara con Terans.

Sin sobresaltos abrochó el triunfo Danubio, que en la última fecha recibirá a Nacional.

Nacional 2 – Rampla 0

Nacional le ganó 2-0 a Rampla Juniors en el Olímpico y sigue al frente en el Intermedio y la anual

Nacional consiguió la victoria por 2-0 frente a Rampla Juniors en su visita al Olímpico, quedando primero en la tabla del Intermedio, pero también en la Tabla Anual.

El partido comenzó y a los 11 minutos, un desborde de Luis Aguiar terminó con un centro al primer palo, donde Santiago Romero anticipó de zurda y puso el gol de la ventaja para los tricolores.

El juego siguió con situaciones para ambos equipos. Fue Olivera quien generó las principales chances de Rampla, la principal de ellas un remate que rebotó en un defensa y descolocaba a Mejía. El golero panameño reaccionó rápidamente y salvó el tanto.

El tricolor no se quedaba atrás y también tuvo un cabezazo de Sebastián Fernández que atajó Odriozola antes de irse al entretiempo.

El segundo tiempo fue más entreverado, más trancado y con menos espacios. Aguiar liquidó el partido en su recta final. Cuando Nacional había hecho más y merecía la victoria, pero el resultado todavía no era tranquilizador, apareció el mediocampista y remató un tiro libre inatajable para Odriozola. De pierna izquierda esta vez, Aguiar marcó su segundo gol con la camiseta tricolor y le puso punto final al partido. Sin embargo hubo tiempo para una polémica, ya que el equipo local reclamó gol en una pelota que Mejía atajó, pero sobre la que quedaron dudas si sacó dentro o fuera del arco. Discusiones aparte, el resultado no se modificó y con el 2-0 Nacional es dominador absoluto en el fútbol uruguayo.

ASI SIGUE

La sexta fecha del Torneo Intermedio continúa HOY domingo con el encuentro Fénix-Cerro a las 10:15 (VTV) en el Parque Capurro, tres a las 15:00 y Torque-Defensor Sporting a las 18:00 (VTV) en el Estadio Casto Martínez Laguarda de San José.